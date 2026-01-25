Dropbox Plus 3年版が12%オフ、2TBストレージが3年分まとめて37,500円！【Amazonタイムセール】

Amazonセール情報大紹介！ 第1089回
【Amazonタイムセール】ソースネクスト Dropbox Plus 3年版が登場！
6億人が利用しているオンラインストレージサービス、Dropboxの2TB (2,048 GB)まで使える有料版Dropbox Plus 3年版がAmazonタイムセールに登場中です。
過去価格4万2,700円のところ、12%OFFの3万7,500円で購入できます。
機能面はDropboxが直接販売する「Dropbox Plus」（3年換算で税込み47,520円）と同じで、2TB容量やスマート同期などの便利機能を3年間たっぷり使えます。オンラインストレージを長く使う前提なら、更新の手間や支払いの管理コストも地味に効いてきます。「しばらく使うのが確定している」人ほど判断が早いタイプのセールです。なお本商品は、シリアル番号と手順が同梱される形で届き、利用にはインターネット環境が必要です。
ソースネクスト Dropbox Plus 3年版の特徴
「Dropbox Plus 3年版」は、世界でも例のないソースネクストだけの特別版。無料版に比べてメリットが大きく、ノートPCやスマホを紛失、盗難された場合、遠隔操作でフォルダを削除などが行える、ヘビーユーザー向けの人気商品です。
商品仕様
・対応OS：Windows、Mac、iOS、Android、アプリの動作環境はこちら
・CPU：OSの推奨環境に準ずる
・memory：2GB以上
・HDD：1GB以上
インターネット接続と Dropbox, Inc.への登録が必要、最新の動作環境についてはDropbox公式ページを確認
まとめ：Amazonタイムセールのチャンスを利用しよう！
Amazonタイムセールでは、Dropbox Plus 3年版が過去価格42,700円から12%オフの37,500円になっています。3年分をまとめて購入できるため、月額課金で細かく支払うよりもトータルコストを抑えやすく、Dropboxを長期で使い続けたい人ほどメリットが大きいセールです。
容量は2TB（2,048GB）まで使えるので、写真・動画・制作データなどが増えがちな人ほど恩恵が大きいプランです。必要な人は在庫と価格表示（タイムセール表記）を確認しておくのが安心です。転売品はサポート対象外という注意書きもあるため、購入元表示もあわせてチェックしておくと安全です。
