雨の日の外出を快適にするアシックスの防水シューズ「ハダシウォーカー」がセール対象
2026年01月25日 20時00分更新
アシックスのHADASHIWALKER GTXが24%オフ！
「まるで裸足のように歩ける」と人気のアシックスのHADASHIWALKER GTXが、参考価格：16,500円から24%オフの12,549円で、Amazonにて割引販売中！
防水透湿性に優れたGORE-TEX搭載モデルで、普段使いから長時間の移動、旅行まで、足をやさしく支えてくれる1足です。
雨の日の外出は、服装以上に「靴選び」で快適さが大きく変わります。特に長時間歩く日や移動が多い日は、防水性と歩きやすさのバランスが重要。今回は、Amazonでセール対象となっているGORE-TEX採用のアシックスウォーキングシューズをピックアップし、価格面も含めてチェックしてみました。
HADASHIWALKER GTXの特徴
HADASHIWALKER GTX最大の特徴は、ふんわり軽やかな履き心地にあります。
インナーソールにはクッション性の高いオーソライト中敷きを採用し、つま先部分には消臭繊維の「MOFF」を搭載。長時間履いてもムレにくく、快適さが続きます。
かかと部分には、着地時の衝撃をやわらげるfuzeGELを採用。歩くたびに足裏の負担をしっかり吸収し、スムーズな重心移動をサポートします。さらに、かかと・前足部・中足部の溝を連動させる設計により、左右のブレが少ない安定した歩行が可能です。
また、足入れがしやすいワイド設計で、甲まわりもゆったり。やわらかい素材が足にフィットし、「歩きやすい」「疲れにくい」を実感しやすい一足です。
内側にはHADASHIWALKER定番のファスナーを搭載しており、脱ぎ履きがラクなのも嬉しいポイント。
防水透湿素材のGORE-TEXを採用しているため、雨の日でも靴内の蒸れを抑えて快適な状態をキープ。季節を問わず活躍します。
まとめ
参考価格：16,500円
現在の価格：12,549円［24%OFF］
日常の歩きをもっと快適にしたい人、雨の日も安心して履けるシューズを探している人にぴったりのアシックスのHADASHIWALKER GTX。
軽さ・クッション性・防水性のすべてを備えた優秀な1足です。この機会にぜひチェックしてみてください。
ウォーキングシューズは、同じモデルでもカラーやサイズによって価格や在庫状況が変わることがあります。セール価格は予告なく終了することもあるため、気になる場合は早めにAmazonの商品ページで最新情報を確認しておくのがおすすめです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
