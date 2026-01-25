Amazonセール情報大紹介！ 第1081回
スマホはアプリ経由で印刷：テプラSR5900Pの値下げ情報
2026年01月25日 21時00分更新
【Amazon.co.jp】キングジム「テプラPRO SR5900P」
キングジムのラベルプリンター「テプラPRO SR5900P」がAmazonにて、参考価格36,300円から43％オフの20,527円と、大幅に値下げされた価格で販売中です。
従来機比で約1.7倍の高速印刷に対応し、さらにカッターの動作音を抑えた静音設計を採用。USB接続に加えてネットワーク接続にも対応しており、PCやモバイル機器からの印刷が可能な本格派ラベルプリンターです。
古いラベルライターを使っていると、印刷待ちやカッター音、接続の手間が地味に積み重なります。今回ピックアップするテプラPRO SR5900Pは、PC中心でしっかり作り込みたい人向けのテプラ。ネットワーク接続にも対応していて、作業をまとめて片づけたいときに相性がよさそうです。
キングジム「テプラPRO SR5900P」の魅力
① 高速印刷と静音設計で作業がスムーズ
印刷速度は従来モデル比で最大約1.7倍。連続印刷時の待ち時間を短縮でき、作業効率が大きく向上します。また、カッターの動作音も従来の約半分に抑えられており、オフィスや共有スペースでも使いやすい静音設計です。
② ネットワーク対応で複数人で共有できる
USB接続だけでなく、有線・無線LANに対応しているのが大きな特長。オフィスのネットワークに接続すれば、複数台のPCから1台のテプラを共有して使用できます。
③ PCソフトで思い通りのラベル作成
PC用ソフトを使えば、画面上でラベルのレイアウトを自由に編集可能。文字サイズや配置を細かく調整でき、用途に合わせたラベルを直感的に作成できます。
お買い得価格で手に入る！
テプラPRO SR5900Pは、オフィスはもちろん、自宅での整理・管理を効率化したい人にもおすすめのモデルです。この機会にネットワーク対応の高機能ラベルライターをぜひチェックしてみてください。
購入前にチェックしておきたいのは、使いたいテープ幅（4～36mm）と、設置場所での接続方法（USB／有線LAN／無線LAN）。あとは「スマホは専用アプリ経由で使う」点を押さえておくと迷いません。価格は変動するので、Amazon表示の参考価格（または過去価格）との比較で納得できるタイミングを狙うのが安心です。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
