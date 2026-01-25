Amazonセール情報大紹介！ 第1072回
27.0cm片足約240gの軽量設計、通勤・通学にも：ミズノ「エスペランザー2」20％OFFで登場
2026年01月25日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
片足240g!? MIZUNOのエスペランザー2が20%オフ！
「長時間歩くと足が疲れやすい」「幅広の靴じゃないと足が痛くなる」……そんな悩みをお持ちではありませんか？
驚きの軽さ×クッション性×ゆったりした履き心地で支持されるMIZUNOのエスペランザー2が20%オフの5,541円で、Amazonにて割引販売中！
ランニングシューズを選ぶとき、走る距離だけでなく気にしたいのが「普段の歩きやすさ」や「足幅の相性」。特にワイド設計のモデルは、通勤・通学や日常の移動で体感差が出やすいポイントです。今回は、軽量設計と幅広設計をうたうミズノのモデルがセール対象になっているので、仕様を確認しながら紹介します。
※重量は27.0cm片方の計測値です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
MIZUNOのエスペランザー2の特徴
驚くほどの「軽さ」で足取りスムーズ
片足約240g（27.0cmの場合）という軽量設計を実現。履いていることを感じさせないような軽さで、長時間のウォーキングやランニングでも疲れにくいのが魅力です。
「やわらかさ」が足への負担を軽減
ミッドソールには、高いクッション性を誇る素材「SOFTIERFOAM+」を搭載。クッション性が高く、着地時の衝撃を優しく吸収してくれます。
ゆったり履ける「4E相当の幅広設計」
足幅が広めの方でも安心の4E相当のワイド設計です。締め付け感の少ないゆったりとした履き心地で、リラックスしてトレーニングを楽しめます。
夜間も安心の「再帰反射テープ」
光を反射する再帰反射テープを配置。夜間のランニングやウォーキングでも周囲に存在を知らせやすく、安全面にも配慮されています。
まとめ
参考価格：6,930円
現在の価格：5,541円［20%OFF］
驚くほど軽くて、どこまでも歩きたくなるMIZUNOのエスペランザー2。毎日の一歩を支えてくれる一足を、この機会にチェックしてみましょう。
軽さ・幅・クッションの方向性が合うかどうかは、足の形や普段の歩き方で印象が変わります。迷ったら、普段履いている靴の幅（ワイズ）やサイズ感と照らし合わせつつ、レビューの「サイズ感」「幅」「フィット感」周りから近いケースを探すと判断しやすくなります。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
