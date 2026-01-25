Amazonセール情報大紹介！ 第978回
Officeは別途用意が安全！
ThinkPad X1 Carbon Gen9が59,800円：第11世代i5/16GBの整備済み、今の相場感は？
2026年01月25日 19時00分更新
【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）が6万円！
軽くて扱いやすく、それでいて高い性能を兼ね備えたモバイルノート「ThinkPad X1 Carbon Gen9 2021年モデル（整備済み品）」が、Amazon.co.jpで販売中。参考価格95,000円のところ、37%オフの59,800円で購入可能です。
同じ「整備済み品」でも、掲載タイミングや在庫の入れ替わりで仕様表記が揺れることがあります。今回のX1 Carbon Gen9も、同一ページ内でディスプレイ解像度の表記が分かれて見える箇所があるため、購入前チェックがいつも以上に重要です。価格だけで飛びつかず、「どの構成が届く前提なのか」を押さえたうえで、お得に“定番モバイル”を更新しましょう。
【整備済み品】ThinkPad X1 Carbon Gen9（2021年モデル）の魅力
① 高性能と大容量メモリによる快適動作
高性能な第11世代Core i5-1145G7に16GBメモリを組み合わせた構成で、ビジネス作業や普段使いでも扱いやすいパフォーマンスを発揮します。Windows 11 Proがセットアップ済みで、すぐに業務環境として利用できます。
②薄型・軽量ながら堅牢なモバイル設計
薄型・軽量設計でありながら、高い堅牢性を備えているのがThinkPad X1 Carbonの最大の特長です。持ち運びやすさと信頼性を両立しているため、外出やテレワークに気軽に連れ出せます。
③ タッチパネル対応の高解像度液晶
14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200)という高解像度に加え、タッチパネルにも対応。直感的な操作が可能で、プレゼンテーションや軽い編集作業も快適です。
製品スペック
【CPU】第11世代 Core i5-1145G7 (2.60GHz)
【メモリ／SSD】16GB／256GB M.2 SSD
【ディスプレイ】14.0型 WUXGA IPS液晶 (1920x1200) タッチパネル
【OS】Windows 11 Pro 64bit版
★付属のOffice 2019は、2025年10月14日にマイクロソフトのサポートが終了しています。Officeが必要な場合は、別途用意するのがおすすめです。
お買い得価格で手に入る！
なお、整備済み品は在庫の動きが速く、同じ商品ページでも容量や表記が切り替わることがあります。とくに今回は表示情報に揺れがあるため、注文直前に「解像度（WUXGA/FHD）」「Office表記とライセンス形態」「付属品（ACアダプタ）」の3点だけは、ページ内の記載を突き合わせてから確定するのがおすすめです。条件がハマれば、6万円台でX1 Carbonを“即戦力”として迎えられます。
※価格はサイズや在庫状況によって異なる場合があります。
