10万円台で“仕事PC”を一新：Ryzen 7＆16GB＆Office付き14型がセール
2026年01月25日 16時00分更新
Lenovo「IdeaPad Slim 3（82XL0086JP）」
仕事用ノートを選ぶと、軽さと性能のどちらを取るかで迷いがちです。このIdeaPad Slim 3は、その中間を狙った、仕事用として扱いやすい構成です。
14.0型FHD IPS（非光沢）に、Ryzen 7 5825Uと16GBメモリを組み合わせ、Office 2024も最初から利用可能。タイムセールで7％オフの109,800円になっています。
セール記事は「見た時が買い時」になりがち。特にタイムセールは在庫や割引が途中で変わることもあります。今回ピックアップするのは、Amazon.co.jp限定のLenovo「IdeaPad Slim 3（82XL0086JP）」。仕事や学習用途で“まず困らない構成”を、いまの価格で押さえたい人向けです。購入前に、販売ページで最新の価格と在庫もあわせて確認しておきましょう。
Ryzen 7＋16GBメモリで、普段使いの重さを感じにくい
8コアのRyzen 7 5825Uに、16GBメモリとPCIe NVMe SSD 512GBを搭載。
ブラウザを多めに開きつつ資料作成やオンライン会議を行うような使い方でも、途中で待たされにくい構成です。日常的な作業を無理なく回す、という意味では安心材料になります。
Office 2024標準搭載、14型非光沢FHDで仕事向き
Office Home & Business 2024を搭載し、購入後すぐにWordやExcelが使えます。Microsoft 365 Basic（1年目無料）が付く点も含め、導入の手間は少なめです。
14.0型FHD IPSは非光沢仕様で、映り込みが出にくいタイプ。Wi-Fi 6とBluetooth 5.2にも対応しています。
約1.4kgで持ち出しやすく、装備も実用重視
重量は約1.4kg、バッテリー駆動時間は約13.7時間（JEITA2.0）。
「毎日ではないが、必要なら外に持ち出したい」という用途に向いた重さです。指紋センサーやプライバシーシャッター付きFHDカメラを備え、USB-C（PD/DP対応）、USB-A、HDMI、SDカードリーダーと、端子類も一通りそろっています。
製品スペック
【OS】 Windows 11 Home 64bit（日本語版）
【CPU】 AMD Ryzen 7 5825U プロセッサー
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe／M.2）
【ディスプレイ】14.0型 LEDバックライト付 FHD IPS液晶（約1,677万色、光沢なし）、1920×1080ドット
【Wi-Fi／Bluetooth】 Wi-Fi 6（IEEE802.11ax／ac／a／b／g／n準拠）、Bluetooth 5.2
【カードリーダー】 4-in-1メディアカードリーダー（SD／SDHC／SDXC／MMC）
まとめ
IdeaPad Slim 3（82XL0086JP）は、Ryzen 7／16GBメモリ／Office 2024／14型・約1.4kgという条件を、「これなら困らない」と感じやすい形でまとめたノートPCです。タイムセール価格109,800円を見て、この構成が自分の使い方に合うと感じるなら、仕事用PCの更新候補として検討しやすい1台と言えそうです。
タイムセールは終了や在庫切れが読めないのが難点です。気になる場合は、価格が戻る前に一度カートに入れて検討するのも手。Office同梱・16GBメモリの構成は後から同条件に揃えると割高になりやすいので、「今の用途に合っているか」を軸に判断すると失敗しにくいと思います。最終的な仕様・付属ソフト・保証条件は、念のため販売ページの表記を優先してください。
