Amazonセール情報大紹介！ 第1079回
15.6型ノートの本命候補！ “必要なもの全部入り”のHP 15-fd（Office 2024）セール情報
2026年01月25日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAE）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAE）」が、Amazonのタイムセール対象です。参考価格140,331円のところ、8％オフの129,800円で販売されています。
15.6インチのフルHDディスプレイに、Core Ultra 7 155Hと16GBメモリ、Office 2024まで揃えた一台。買い替えを考え始めたときに、「一度ちゃんと見ておこうかな」と思わせるPCです。
Amazonのタイムセールは、気づいたときには条件が変わっていることも多いのが悩ましいところ。今回は、15.6型の大画面で日常用途にちょうどいいHPのノートPC「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAE）」がセール対象になっています。Office 2024同梱モデルなので、“買ってからOfficeどうする？”で止まりがちな人ほど、いまの価格は一度チェックしておく価値ありです。
Core Ultra 7 155H＋16GBメモリ
CPUはCore Ultra 7 155Hで、メモリは16GB、ストレージは512GB SSD。最近のWindows 11環境で使うことを考えると、ひとまず不足を感じにくい組み合わせです。
Office 2024を標準搭載、初期セットアップが簡単
Microsoft Office 2024が最初から入っているので、買ってすぐにWordやExcelを使えます。Officeを別で用意するか悩まなくていいのは、地味ですが助かるところ。WPS Officeも含まれており、使い方に合わせて選べます。
15.6インチ非光沢IPSと安心感のある装備
15.6インチのフルHD IPSディスプレイを採用し、非光沢仕様。指紋認証センサーや物理カメラシャッターを備え、日常的なログインやプライバシー面にも配慮。Copilotキーも搭載されています。
製品スペック
【OS】 Windows 11 Home
【CPU】 インテル Core Ultra 7 155H
【メモリ】16GB（8GB×2）
【ストレージ】512GB SSD PCIe NVMe M.2
【ディスプレイ】15.6インチ、フルHD（1920×1080）、IPSパネル、非光沢（アンチグレア）
【インターフェース】SuperSpeed USB Type-C 5Gbps ×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2、HDMI 出力端子×1、ヘッドフォン出力／マイク入力コンボポート×1
尖った個性はないが、必要な要素は一通り
「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAE）」は、派手な特徴で目を引くタイプではありませんが、Core Ultra 7 155H、16GBメモリ、512GB SSD、15.6インチのフルHD非光沢ディスプレイ、Office 2024と、基本をしっかり押さえたPCです。
タイムセール品は在庫や価格が動きやすく、同じ型番でもOffice有無や構成違いが紛れやすいのが注意点です。購入前に「Office 2024搭載」「型番：BJ0M8PA-AAAE」「Core Ultra 7 155H／16GB／512GB」を販売ページで再確認しておくと安心。気になる人は、条件が揃っているうちにセール表示が出ているかだけでも、先に見ておくのがおすすめです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1079回
トピックス折りたたみは面倒？ razr 60が24％オフで9万円台
-
第1079回
トピックス機内持ち込み対応、15.6インチPCもすぐ取り出せる！ 空港でも新幹線でもスマートなEDGELINKのスーツケースが15%オフ！
-
第1079回
トピックス【9万円台！】折りたたみスマホ入門に？ motorola razr 60がセール中
-
第1078回
トピックス4K×QD-OLED×240Hzを32インチで。Alienware「AW3225QF」が16％オフ
-
第1078回
トピックススタイリッシュなデザインだけど拡張可能で大容量！ サムソナイトのスーツケースが15%オフ！【機内持ち込み◎】
-
第1077回
トピックス1.2万円台でL1+L5デュアルバンドGPS搭載。CMF Watch 3 Proがセール対象に
-
第1076回
トピックス【Amazonタイムセール】1.3kgで14型有機EL。Vivobook S 14は“持ち歩き派”にあり？
-
第1075回
トピックス尖った特徴はない、でも必要なものは揃っている。Office 2024搭載Core Ultra 7ノート
-
第1074回
トピックス3万円で2.5K液晶。画面を重視するなら見逃しにくいLenovoの11型
-
第1073回
トピックスM5／M4 iPad Pro対応、Smart Connectorでペアリング不要のCombo Touchが11％オフ
- この連載の一覧へ