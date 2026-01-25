Amazonセール情報大紹介！ 第1079回
【9万円台！】折りたたみスマホ入門に？ motorola razr 60がセール中
2026年01月25日 13時00分更新
Motorolaの折りたたみスマホ「motorola razr 60」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格12万3,455円のところ、24％オフの9万4,320円で販売中です。
折りたたみは気になる。でも高価で手を出しづらい——そんなタイミングで、motorola razr 60がAmazonのタイムセール対象に。9万円台になっている今なら、「一度使ってみたかった」を現実にしやすいかもしれません。
外側ディスプレイも搭載で、開かなくても使える！
motorola razr 60で目に入るのが、外側に搭載された約3.6インチのアウトディスプレイです。通知の確認や軽い操作であれば、端末を開かずに済ませられそうなサイズ感があります。
折りたたみスマホは常時開いて使うもの、というよりも、必要な場面だけ開けばよさそうだと感じられます。「いちいち開くのが大変そう」という印象も、この画面を見ると少し変わってきそうです。/p>
普段使いの条件を整理してみる
折りたたみかどうか以前に、日常で使うスマホとしての条件も確認しておきたいところです。
・OSはAndroid 15。
・メモリーは12GB、ストレージは512GB。
・FeliCa（おサイフケータイ）に対応し、バッテリー容量は4,500mAh。
・本体重量は約188gと、特別に重いわけでもありません。
折りたたみであることが、使い勝手の面で大きな制約になる印象はありません。
「面倒そう」という印象はどう変わるか
motorola razr 60には、折りたたみの“クセ”は確かにありますが、閉じたまま通知や軽い操作ができる外側ディスプレイがあると、イメージより日常に馴染む可能性もあります。セール価格は変動しやすいので、気になる方は在庫と価格だけでも早めに販売ページで確認しておくのが安心です。
