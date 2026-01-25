【9万円台！】折りたたみスマホ入門に？ motorola razr 60がセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Motorola(モトローラ) razr 60（12GB／512GB）を見てみる

Motorolaの折りたたみスマホ「motorola razr 60」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格12万3,455円のところ、24％オフの9万4,320円で販売中です。

折りたたみは気になる。でも高価で手を出しづらい——そんなタイミングで、motorola razr 60がAmazonのタイムセール対象に。9万円台になっている今なら、「一度使ってみたかった」を現実にしやすいかもしれません。

外側ディスプレイも搭載で、開かなくても使える！

motorola razr 60で目に入るのが、外側に搭載された約3.6インチのアウトディスプレイです。通知の確認や軽い操作であれば、端末を開かずに済ませられそうなサイズ感があります。

折りたたみスマホは常時開いて使うもの、というよりも、必要な場面だけ開けばよさそうだと感じられます。「いちいち開くのが大変そう」という印象も、この画面を見ると少し変わってきそうです。/p>

普段使いの条件を整理してみる

折りたたみかどうか以前に、日常で使うスマホとしての条件も確認しておきたいところです。



・OSはAndroid 15。

・メモリーは12GB、ストレージは512GB。

・FeliCa（おサイフケータイ）に対応し、バッテリー容量は4,500mAh。

・本体重量は約188gと、特別に重いわけでもありません。

折りたたみであることが、使い勝手の面で大きな制約になる印象はありません。

「面倒そう」という印象はどう変わるか

motorola razr 60には、折りたたみの“クセ”は確かにありますが、閉じたまま通知や軽い操作ができる外側ディスプレイがあると、イメージより日常に馴染む可能性もあります。セール価格は変動しやすいので、気になる方は在庫と価格だけでも早めに販売ページで確認しておくのが安心です。