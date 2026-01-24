Amazonセール情報大紹介！ 第1044回
【Amazonセール】MacBook Air M4（13インチ・24GB・512GB SSD）がほぼ20万円に
2026年01月24日 19時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple MacBook Air 13インチ（2025）をチェック！
Appleの「MacBook Air 13インチ（M4・2025年モデル）」が、Amazonタイムセール対象になっています。24GBメモリ＆512GB SSDのモデルが、参考価格215,717円のところ、現在は6％オフの201,800円。
ノートPCの価格は、モデルチェンジ直後よりも、少し時間が経ったタイミングで動くことがあります。Appleの最新MacBook Air（M4搭載・2025年モデル）も、Amazonでは参考価格から実売価格が調整されており、購入検討の目安になりやすい状況のようです。
M4チップ＋24GBメモリで、普段の作業が楽になる
このモデルの軸になるのが、Apple M4チップと24GBユニファイドメモリの組み合わせです。ブラウザをいくつか開いたまま資料を触る、といった作業でも、動作が気になる場面は少なそうな構成。旧世代のMacBook Airを使っている人なら、操作したときの反応で違いを感じる場面はありそうです。
13.6インチLiquid Retinaと、余裕のあるバッテリー
13.6インチのLiquid Retinaディスプレイは、文字がくっきりしていて、画面全体も見やすい印象。バッテリーは最大18時間駆動に対応。外出先で使っていても、電源の残量を気にしすぎず作業を続けられるのは助かるポイントです。
1.24kgの軽さと、必要十分な拡張性
本体重量は約1.24kg。13インチクラスの中でも、持ち出す前提で扱いやすい重さです。Thunderbolt 4ポートを2基備え、MagSafe充電ポートやヘッドホンジャックも搭載。
製品スペック
【OS】macOS
【CPU】Apple M4 チップ
【メモリ】24GB ユニファイドメモリ
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】13.6インチ Liquid Retina ディスプレイ
【Wi-Fi／Bluetooth】Wi-Fi 6E ／ Bluetooth 5.3
まとめ
MacBook Air M4（13インチ・2025年モデル）は、軽さや扱いやすさといった従来の良さを保ちながら、内部構成をしっかり現行世代に引き上げたモデルです。軽いノートで、ちゃんと余裕がほしいという人にとって、検討しやすいMacBook Airです。
MacBook Airは構成や購入時期によって満足度が大きく変わる製品です。価格が落ち着いている今は、用途やメモリ容量を冷静に見直す良いタイミングとも言えます。購入を検討する際は、販売ページの最新価格と構成を必ず確認した上で判断してください。
