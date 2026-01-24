このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1067回

【Amazonタイムセール】iPad mini（A17 Pro）128GBが6％オフ、8.3インチのちょうどいいiPad

2026年01月24日 20時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Apple iPad mini（A17 Pro）128GB／Wi-Fiモデルをチェック！

　Appleの「iPad mini（A17 Pro）」128GB／Wi-Fiモデルが、Amazonでタイムセール対象です。

　8.3インチのLiquid Retinaディスプレイを備え、A17 ProチップやApple Intelligence、Wi-Fi 6Eに対応したモデル。価格は参考価格78,800円から6％オフの73,800円です。

　スマホだと画面が小さくて、地図の確認や資料の下読み、動画視聴が“あと一歩だけ窮屈”に感じる場面ってあります。そんなときに候補に上がりやすいのが、片手サイズに近い8.3インチのiPad mini。今回は、A17 Pro搭載の「iPad mini（A17 Pro）」128GB Wi-FiモデルがAmazonのタイムセール対象になっているのを見つけたので、ポイントだけ手短にまとめます。

アマゾンでApple iPad mini（A17 Pro）128GB／Wi-Fiモデルを入手

A17 ProチップとApple Intelligence対応

　AppleのA17 Proチップを搭載。Apple Intelligenceに対応しており、文章を整えたり、考えをまとめたりといった作業を、iPadだけで済ませたい人には向いた構成です。サイズが小さいiPadでも、性能面で大きな割り切りを意識せずに使える点は、この世代ならではと言えそうです。

8.3インチLiquid Retinaは、使うほど納得感が出る

　ディスプレイは8.3インチのLiquid Retina。P3広色域やTrue Tone、低反射仕様に対応し、文字も映像も自然な見え方です。 数字だけを見ると控えめに感じるかもしれませんが、実際に触ると「あ、これでいいな」と思えるサイズ感。

Wi-Fi 6EやUSB-Cなど、扱いやすさを支える基本構成

　通信はWi-Fi 6Eに対応し、対応環境では動画視聴やデータのやり取りもスムーズです。USB-Cポートを備えているため、充電や周辺機器との接続もシンプル。

まとめ

　iPad mini（A17 Pro）は、8.3インチの持ち運びやすさに、A17 ProチップやApple Intelligence対応といった現行世代の要素を無理なくまとめています。128GBモデルは現在、6％オフの73,800円。サイズ感を重視してiPadを選ぶなら、いまの価格条件は一度目を通しておいてもよさそうです。

　価格や在庫、付与ポイント、配送予定日はタイミングで変動します。気になった人は、リンク先の販売ページで「参考価格／現在価格」「配送日」「カラー・容量・Wi-Fi/Cellularの選択」を最後に確認してからカートに入れるのがおすすめです。8.3インチは“ちょうどいい”反面、用途によっては11インチ以上が合うこともあるので、手持ち端末との使い分けイメージも合わせてチェックしてみてください。

アマゾンでApple iPad mini（A17 Pro）128GB／Wi-Fiモデルを入手

