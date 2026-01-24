Amazonセール情報大紹介！ 第1067回
【Amazonタイムセール】iPad mini（A17 Pro）128GBが6％オフ、8.3インチのちょうどいいiPad
2026年01月24日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple iPad mini（A17 Pro）128GB／Wi-Fiモデルをチェック！
Appleの「iPad mini（A17 Pro）」128GB／Wi-Fiモデルが、Amazonでタイムセール対象です。
8.3インチのLiquid Retinaディスプレイを備え、A17 ProチップやApple Intelligence、Wi-Fi 6Eに対応したモデル。価格は参考価格78,800円から6％オフの73,800円です。
スマホだと画面が小さくて、地図の確認や資料の下読み、動画視聴が“あと一歩だけ窮屈”に感じる場面ってあります。そんなときに候補に上がりやすいのが、片手サイズに近い8.3インチのiPad mini。今回は、A17 Pro搭載の「iPad mini（A17 Pro）」128GB Wi-FiモデルがAmazonのタイムセール対象になっているのを見つけたので、ポイントだけ手短にまとめます。
A17 ProチップとApple Intelligence対応
AppleのA17 Proチップを搭載。Apple Intelligenceに対応しており、文章を整えたり、考えをまとめたりといった作業を、iPadだけで済ませたい人には向いた構成です。サイズが小さいiPadでも、性能面で大きな割り切りを意識せずに使える点は、この世代ならではと言えそうです。
8.3インチLiquid Retinaは、使うほど納得感が出る
ディスプレイは8.3インチのLiquid Retina。P3広色域やTrue Tone、低反射仕様に対応し、文字も映像も自然な見え方です。 数字だけを見ると控えめに感じるかもしれませんが、実際に触ると「あ、これでいいな」と思えるサイズ感。
Wi-Fi 6EやUSB-Cなど、扱いやすさを支える基本構成
通信はWi-Fi 6Eに対応し、対応環境では動画視聴やデータのやり取りもスムーズです。USB-Cポートを備えているため、充電や周辺機器との接続もシンプル。
まとめ
iPad mini（A17 Pro）は、8.3インチの持ち運びやすさに、A17 ProチップやApple Intelligence対応といった現行世代の要素を無理なくまとめています。128GBモデルは現在、6％オフの73,800円。サイズ感を重視してiPadを選ぶなら、いまの価格条件は一度目を通しておいてもよさそうです。
価格や在庫、付与ポイント、配送予定日はタイミングで変動します。気になった人は、リンク先の販売ページで「参考価格／現在価格」「配送日」「カラー・容量・Wi-Fi/Cellularの選択」を最後に確認してからカートに入れるのがおすすめです。8.3インチは“ちょうどいい”反面、用途によっては11インチ以上が合うこともあるので、手持ち端末との使い分けイメージも合わせてチェックしてみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1079回
トピックス折りたたみは面倒？ razr 60が24％オフで9万円台
-
第1079回
トピックス機内持ち込み対応、15.6インチPCもすぐ取り出せる！ 空港でも新幹線でもスマートなEDGELINKのスーツケースが15%オフ！
-
第1078回
トピックス4K×QD-OLED×240Hzを32インチで。Alienware「AW3225QF」が16％オフ
-
第1078回
トピックススタイリッシュなデザインだけど拡張可能で大容量！ サムソナイトのスーツケースが15%オフ！【機内持ち込み◎】
-
第1077回
トピックス1.2万円台でL1+L5デュアルバンドGPS搭載。CMF Watch 3 Proがセール対象に
-
第1076回
トピックス【Amazonタイムセール】1.3kgで14型有機EL。Vivobook S 14は“持ち歩き派”にあり？
-
第1075回
トピックス尖った特徴はない、でも必要なものは揃っている。Office 2024搭載Core Ultra 7ノート
-
第1074回
トピックス3万円で2.5K液晶。画面を重視するなら見逃しにくいLenovoの11型
-
第1073回
トピックスM5／M4 iPad Pro対応、Smart Connectorでペアリング不要のCombo Touchが11％オフ
-
第1072回
トピックス小柄な人にも合わせやすい24段変速モデル、ブリヂストンXB1
-
第1071回
トピックス最大約28時間駆動×1.34kgのCopilot+ PCが8万円台に。Acer「Swift Go 14 AI」が10％オフ
- この連載の一覧へ