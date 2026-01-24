ザ・ノース・フェイス「クレストン ハイク WP」日帰りハイク向け防水シューズがセール価格に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ザ・ノース・フェイスの「クレストン ハイク ウォータープルーフ」が29%オフ！

初めての登山にもピッタリ！ザ・ノース・フェイスの「クレストン ハイク ウォータープルーフ」が参考価格18,900円から29%オフの13,417円で、Amazonタイムセールに登場！

「クレストン ハイク ウォータープルーフ」は急な雨でも安心な高い防水性と、濡れた岩場でもしっかり地面を捉えるグリップ力を兼ね備えた一足です。さらに歩行時の安定感も抜群なので、これから登山を始めてみたいという方の「最初の一足」にも向いているモデルです

天候が読みづらい季節や、舗装路と土の道が混ざるコースでは、足元の不安が行動のストレスになりがちです。今回紹介するザ・ノース・フェイス「クレストン ハイク ウォータープルーフ」は、防水透湿メンブレンや安定性を意識した構造、Vibramアウトソールなど、日帰りハイキング向けの要素をまとめた一足。セール時はカラー・サイズで価格が変動するため、気になる方は在庫と合わせてチェックしてみてください。

「クレストン ハイク ウォータープルーフ」の特徴

快適な歩行を支える「防水・透湿・耐久性」

独自開発の防水透湿メンブレン素材の「HydroSeal（ハイドロシール）」を採用しており、雨の浸入をしっかりと防ぎながら、靴内部の気になるムレを効率よく外へ逃がします。

アッパー素材には100%リサイクル素材の「CORDURA ECO（コーデュラ エコ）」を使用。タフな使用環境に耐えうる強靭さと、軽快な足運びを妨げない軽量性を高いレベルで両立させています。

安定感抜群！「初めての登山」にも最適

かかとを囲むように配置した「CRADLEヒールテクノロジー」が、着地時の衝撃を吸収して不整地でのブレを軽減します。

さらに、剛性の高いミッドフットシャンクプレートを内蔵することで、長時間の歩行でも足が疲れにくい構造を実現しました。

また、つま先にゆとりを持たせた設計は、足先を保護するだけでなく、足指で地面をしっかりと掴むような安定したグリップ感覚をもたらしてくれます。

信頼の「Vibram」ソールで滑りにくい！

アウトソールには、信頼性の高い技術「Vibram XS-Trekラバー」が搭載されており、乾いた岩場から濡れた路面まで、あらゆるコンディションで優れたグリップ力を発揮し、安全な歩行をサポートしてくれます。

まとめ

参考価格：18,900円

現在の価格：13,417円［29%OFF］

ザ・ノース・フェイスの「クレストン ハイク ウォータープルーフ」は、高い防水透湿性と強力なグリップ力、そして長時間の歩行を支える安定感を備えた一足です。

「濡れない・滑らない・疲れにくい」の三拍子が揃った、初めての登山や日帰りハイキングに最適なこの一足を、このお得な機会にチェックしてみてください。

登山靴はスペックだけでなく、足幅・甲の高さ・靴下の厚みで体感が大きく変わります。初めての一足ほど、到着後に室内でフィット感を確かめ、必要ならインソールや紐の締め方で微調整しておくと安心です。価格や割引は変わりやすいので、購入前に販売ページで最新情報（対象カラー・サイズ、配送予定日）を確認してください。

