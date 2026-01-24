Amazonセール情報大紹介！ 第1070回
ノートPC＋スマホをまとめて：Anker Prime 67W（3ポート）が割引中
2026年01月24日 18時30分更新
【Amazonタイムセール】「Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN)」をチェック！
Ankerの67W出力・3ポート対応USB急速充電器「Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN)」がタイムセール対象です。参考価格8,490円のところ、26％オフの6,290円で販売されています。
ノートPCもスマートフォンも、気づけば充電器が増えがちです。
Ankerの「Prime」シリーズに属するこの67W充電器は、そうした環境をまとめて面倒見ようという発想のモデル。手元の機器が多い人ほど、イメージしやすいかもしれません。
充電器は「何Wが必要か」「何台同時に挿すか」で選び方が変わります。スマホ中心なら小型1ポートでも足りますが、ノートPCやタブレットも一緒に充電するなら、出力とポート数のバランスが重要。今回のAnker「Prime」67Wモデルは、持ち運びやすさと同時充電の現実解を狙ったタイプです。
ノートPCも含めて“まとめて充電”できる3ポート構成
本製品はUSB-Cポートを2基、USB-Aポートを1基搭載し、最大67Wの出力に対応します。 ノートPCをUSB-Cで充電しながら、スマートフォンやイヤホンを同時に接続できるため、ACアダプターを複数持ち歩く必要がありません。Anker独自の「PowerIQ 4.0」により、接続された機器に応じて出力を自動で調整する設計となっています。
GaNPrime採用によるコンパクト設計
Anker独自のGaNPrime技術を採用し、高出力ながら本体サイズは非常にコンパクト。 折りたたみ式プラグを備え、バッグやポーチにも収まりやすい形状です。据え置き用途だけでなく、出張や外出時の持ち運びも想定した設計。
安全性を重視した保護機能
高出力充電器で気になる発熱や安全面については、「ActiveShield 2.0」による多重保護システムを搭載。温度管理や接続機器の保護を前提とした設計で、長時間の使用も想定されています。
まとめ
「Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN)」は、複数デバイスを使う環境で電源まわりを整理したい人に向いたUSB急速充電器です。67W出力、3ポート構成、折りたたみ式プラグといった仕様を1台にまとめたモデルで、セール価格の6,290円であれば、検討しやすそう。
なお、複数ポート充電器は“同時に挿したときの配分”で体感が変わります。ノートPCを優先したい場合はUSB-Cポートの使い方やケーブル規格も要チェック。手持ち機器の組み合わせ（PC＋スマホ＋イヤホン等）を想定しておくと、購入後の「思ったより出ない」を避けやすくなります。
