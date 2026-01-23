Amazonセール情報大紹介！ 第1079回
機内持ち込み対応、15.6インチPCもすぐ取り出せる！ 空港でも新幹線でもスマートなEDGELINKのスーツケースが15%オフ！
2026年01月23日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
EDGELINKのスーツケースが15%オフ！
ストリートテイストなデザインと高い機能性を両立したEDGELINKのスーツケースが参考価格23,980円から15%オフの20,383円で、Amazonタイムセールに登場！
豊富なカラーバリエーションで自分らしいファッションを楽しめるだけでなく、機内持ち込み対応サイズで使い勝手もいいスーツケースです。
フロントポケットには15.6インチまでのPCを収納できるため、移動中や機内でもスムーズに作業を始めたい方に最適な一台となっています。
※カラー・容量ごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
EDGELINKのスーツケースの特徴
●15.6インチPC対応！便利なフロントポケット
クッション素材を採用した専用ポケットにより、ノートPCを保護ケースに入れずそのまま収納できます。
またフロントポケットからメイン収納へ直接アクセスできるため、移動中に荷物が必要になってもスーツケースを大きく広げる手間がかかりません。
●揺れる電車や坂道でも安心のストッパー
背面にあるスイッチをスライドさせるだけで、キャスターに素早くロックをかけられます。
電車内や傾斜のある場所での不意な転倒や自走を防ぎ、解除もボタンひとつで完結するため、スマートな移動をサポートします。
●海外旅行でも安心！
世界基準のTSロックを搭載しているため、鍵をかけたまま荷物を預け入れることが可能です。
さらに旋回性に優れた双輪キャスターが360度滑らかに回転し、海外特有の石畳や凸凹した路面でも安定した走行を実現します。
まとめ
参考価格：23,980円
現在の価格：20,383円［15%OFF］
EDGELINKのスーツケースは、高いデザイン性と、15.6インチのPCをサッと取り出せるなどの機能性を兼ね備えた、旅や仕事の質を一段上げてくれる一台です。
機内持ち込みにも対応した、出張から旅行まで幅広く活躍する一台を、この機会にチェックしてみてください。
