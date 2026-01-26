いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第63回
FRONTIER月末セール開催中。Ryzen 7 5700X搭載のゲーミングPCをチェック
2026年01月26日 09時00分更新
BTOパソコンブランドのFRONTIERでは、月末セールを実施中です。セール対象として、ゲーミング用途を想定したPCが複数ラインアップされています。セール期間は1月30日15時までで、完売時は予告なくモデルの入れ替えや仕様変更が行われる場合があります。
今回は掲載モデルの中から、GPUの違いが分かりやすい3台をピックアップしました。いずれも受注生産モデルで、フルHD解像度でのゲームプレイを中心に検討しやすい内容です。
注目のおすすめセール製品
販売価格：219,800円
Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT（16GB）を搭載。32GBメモリと1TB SSD、PLATINUM電源を標準構成とし、フルHD環境を中心に検討しやすいモデルです。
販売価格：194,800円
Ryzen 7 5700XにGeForce RTX 5060を組み合わせた構成。32GBメモリと1TB SSDは上位モデルと共通で、価格を抑えつつNVIDIA製GPUを選びたい場合に向いています。
販売価格：224,800円
Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載したモデルで、GPU違いの選択肢のひとつとして用意されています。
まとめ
今回のFRONTIER月末セールでは、CPUやメモリ、ストレージを共通とし、GPUの違いで選べる構成が用意されています。32GBメモリと高速SSDを標準搭載している点は共通で、購入後すぐに使い始めやすいのも特徴です。セール対象モデルは在庫状況により入れ替わるため、気になる構成がある場合は早めに確認しておくとよさそうです。
※セール名称や開催内容は、モデルやタイミングにより変更される場合があります。最新の情報は各商品ページをご確認ください。
