Kindle漫画セール情報「推し漫」 第23回
制服×ビキニアーマー＋ぶっ壊れ武器という作者の欲望が詰まった青春冒険譚『放課後！ダンジョン高校』が全11巻で847円！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月23日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
今回の推し漫は『放課後！ダンジョン高校』。全巻77円のセール中で、全11巻刊行で、全巻揃えても847円です。
どんだけパンツを描きたいのかと思わずにいられないシオちゃんのアクションシーンも魅力！
|Image from Amazon.co.jp
|放課後！ダンジョン高校(1) (RYU COMICS)
放課後！ダンジョン高校
山西正則 (著)
全11巻（完結）
847円
第1巻
77円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
現代の高校を舞台に、ダンジョン探索に勤しむ高校生たちを描いた、ツッコミどころは数々あれど、なかなか面白い設定の漫画です。そもそも現代人が活躍するなら重い甲冑を付けたりファンタジーな格好をする必要なんてないのでは…とのっけから思わなくもないわけですが、制服美少女もビキニアーマーの美少女も登場させたいというエゴイスティックなまでの作者の願望が融合し、かつ、オーパーツと言ってしまえばなんでも許されそうな雰囲気のドラえもんの道具的アイテムでダンジョン攻略していく、ある意味ゲーム的、ある意味非常に欲望に忠実な漫画なので、この手の話が好きな人が楽しくないわけない！
第9巻からは主人公が変わって第2部がスタートしますので、試しに8巻まで…というのもありかもしれません！
