Amazonセール情報大紹介！ 第1078回
スタイリッシュなデザインだけど拡張可能で大容量！ サムソナイトのスーツケースが15%オフ！【機内持ち込み◎】
2026年01月23日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
サムソナイトのスーツケースが15%オフ！
世界的な人気を誇るサムソナイトのスーツケースが過去価格27,885円から15%オフの23,698円で、Amazonタイムセールに登場！
シンプルなデザインでスタイリッシュな印象ですが、実は大容量！
通常時36Lから、拡張機能を使えば44Lまで容量アップが可能です。そして大容量なのに機内持ち込みも可能！
「行きはコンパクトに、帰りはたっぷりお土産を」を叶える、旅行の頼れる相棒です。詳細な特徴を見ていきましょう。
※カラー・容量ごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
サムソナイトのスーツケースの特徴
拡張機能で荷物が増えても安心！
パッキングのしやすさはもちろん、収納容量を後から増やせるエキスパンダブル（容量拡張）機能を搭載しており、通常時36Lから44Lに拡張が可能です。
1~3泊の荷物に対応しつつ、ついつい買い過ぎてしまったお土産や、急な荷物の増加にも柔軟に対応可能です。
海外旅行をサポートする「高い走行性と安全性」
・TSAロック搭載：米国連邦航空省運輸保安局公認のロックを採用。アメリカ国内の空港でも、施錠したまま預けられるためセキュリティ面も安心です。
・360°回転ダブルホイール：凸凹の多い石畳や舗装の荒い路面でも、安定した走行を維持する4輪ダブルホイールを採用しています。
「多機能な内部収納」で整理整頓！
左サイドには一時的に濡れた物も収納できるウェットポケットや小物収納用ポケット、中央には小物用ジップポケット、そして右サイドには荷崩れ防止のクロスストラップを搭載しています。
まとめ
過去価格：27,885円
現在の価格：23,698円［15%OFF］
サムソナイトのスーツケースは、容量拡張機能やTSAロック、そして小物を収納できるポケットなど、旅行者の「あったらいいな」が詰まった一台です。
世界的な信頼を誇るブランドの高品質なスーツケースを、この機会にチェックしてみてください。
※カラー・容量ごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1079回
トピックス折りたたみは面倒？ razr 60が24％オフで9万円台
-
第1078回
トピックス4K×QD-OLED×240Hzを32インチで。Alienware「AW3225QF」が16％オフ
-
第1077回
トピックス1.2万円台でL1+L5デュアルバンドGPS搭載。CMF Watch 3 Proがセール対象に
-
第1076回
トピックス【Amazonタイムセール】1.3kgで14型有機EL。Vivobook S 14は“持ち歩き派”にあり？
-
第1075回
トピックス尖った特徴はない、でも必要なものは揃っている。Office 2024搭載Core Ultra 7ノート
-
第1074回
トピックス3万円で2.5K液晶。画面を重視するなら見逃しにくいLenovoの11型
-
第1073回
トピックスM5／M4 iPad Pro対応、Smart Connectorでペアリング不要のCombo Touchが11％オフ
-
第1072回
トピックス小柄な人にも合わせやすい24段変速モデル、ブリヂストンXB1
-
第1071回
トピックス最大約28時間駆動×1.34kgのCopilot+ PCが8万円台に。Acer「Swift Go 14 AI」が10％オフ
-
第1070回
トピックス20万円台で選べる16型ゲーミングノートPC、TUF Gaming F16が割引対象
- この連載の一覧へ