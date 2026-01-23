Amazonセール情報大紹介！ 第1078回
4K×QD-OLED×240Hzを32インチで。Alienware「AW3225QF」が16％オフ
2026年01月23日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell Alienware 32インチゲーミングモニター「AW3225QF」を見てみる
DellのAlienwareブランドから登場している32インチゲーミングモニター「AW3225QF」が、Amazonのタイムセール対象です。参考価格154,800円のところ、16％オフの129,980円で販売されています。
4K解像度（3840×2160）にQD-OLEDパネル、最大240Hzという要素を、31.62インチサイズでまとめたモデルです。レビューでは、画質やHDR表現を評価する声が多く、曲面についても「思ったより気にならなかった」という意見が見られます。
31.62インチ／4K解像度のQD-OLEDパネルを採用
画面サイズは31.62インチ、解像度は4K（3840×2160）。パネルはQD-OLEDで、16:9のアスペクト比を採用しています。色域はDCI-P3 99%とされており、10億7000万色表示に対応。DisplayHDR TrueBlack 400やDolby Vision HDRの表記もあり、映像表現を重視した仕様になっています。
最大240Hz対応、DisplayPort／HDMI 2.1を装備
リフレッシュレートは最大240Hz、応答速度は0.03ms（GTG、表記）。入力端子はDisplayPort 1.4を1基、HDMI 2.1を2基搭載。
1700R曲面デザインと可動スタンド、無輝点3年保証
パネルは1700Rの曲面仕様。画面全体が視界に入りやすい形状になっています。スタンドは高さ調整や傾き、スイベル（左右回転）に対応。VESAマウント（100mm）も利用でき、設置方法の選択肢は広めです。
あわせて、3年間の無輝点保証（プレミアムパネル保証）が付属します。価格帯を考えると、購入時に確認しておきたい要素のひとつです。
価格についてどう見るか
参考価格154,800円に対し、今回のセール価格は129,980円。差額は約2万5,000円です。決して手頃な価格帯ではありませんが、4K／QD-OLED／240Hz／32インチをまとめて求めていた人なら、確認しておきたいモニターです。
