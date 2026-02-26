HISモバイル、認定中古スマホの販売開始　90日間の無償保証＆バッテリー80％以上＆フィルム付きが売り

HISモバイルは、独自の品質基準をクリアした「HISモバイル認定中古スマホ」の取り扱いを開始した。同社の格安SIMとの組み合わせで、通信費も端末代金も節約したいというニーズに応えられるとしている。

「HISモバイル認定中古スマホ」ならではのサービスとして、3つのこだわりを用意したとしている。

1つめは「90日間の無償保証」。多くの中古販売では30日間の保証が主流だが、端末の品質を示すものとしてこの期間を採用したとしている。なお、ネットワーク利用制限が発生した場合は期間を問わずに保証する。

2つめは「バッテリー容量 80％以上」。中古端末ではどうしてもバッテリーの状態が心配になるが、「HISモバイル認定中古スマホ」ではすべての端末について、検品時に80％以上を確認した個体を選んでいるという。

3つめは「ガラスフィルム付き＆破損等の修理代金10％OFF」。購入特典としてディスプレー保護用のガラスフィルムを同梱するほか、故障時は修理専門店での修理を通常価格の10％オフで受けられる。

取り扱いモデルはiPhoneを中心にしており、一例を挙げるとiPhone 12 miniが2万8980円～、iPhone 12が3万2990円～など。端末のみでの購入も可能。詳しくはHISモバイルのサイトで（https://his-mobile.com/domestic/hismobile-certified）。