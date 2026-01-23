折りたたみは面倒？ razr 60が24％オフで9万円台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Motorola(モトローラ) razr 60（12GB／512GB）を見てみる

折りたたみスマホは気になるものの、「使うとなると面倒そう」という印象から、なかなか手が伸びない。そんな人も多いと思います。

Motorolaの折りたたみスマホ「motorola razr 60」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格12万3,455円のところ、24％オフの9万4,320円で販売中です。

折りたたみが「面倒そう」に見える理由

折りたたみスマホに対して、まず浮かびやすいのは次のような印象です。



・ちょっとした確認でも開く必要がありそう。

・両手操作が増えそう。

・普段使いには向かないのでは。

実際に使ったことがなくても、こうしたイメージを持つのは自然だと思います。折りたたみという仕組み自体が、どうしても慣れが必要そうに見えてしまいます。

外側ディスプレイを見ると、印象は少し変わる

razr 60で目に入るのが、外側に搭載された約3.6インチのアウトディスプレイです。通知の確認や軽い操作であれば、端末を開かずに済ませられそうなサイズ感があります。

折りたたみ＝常に開く前提、というより、必要なときだけ開く使い方が想像しやすい点は、これまでの印象とは少し違って見えます。「毎回開くのが大変そう」という不安は、この画面を見ると少し和らぐかもしれません。

普段使いの条件を整理してみる

折りたたみかどうか以前に、日常で使うスマホとしての条件も確認しておきたいところです。



・OSはAndroid 15。

・メモリーは12GB、ストレージは512GB。

・FeliCa（おサイフケータイ）に対応し、バッテリー容量は4,500mAh。

・本体重量は約188gと、特別に重いわけでもありません。

折りたたみだから何かを大きく我慢する、という前提ではなさそうです。

「面倒そう」という印象はどう変わるか

razr 60を見ていると、「面倒そう」という印象が少し揺らぐ人は出てきそうです。常に開いて使う前提ではなさそうで、閉じたまま済む場面も思い浮かびます。

そのうえで、価格は9万円台。「避けてきた理由がまだ当てはまるか」を整理して考える材料にはなりそうです。