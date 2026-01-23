Amazonセール情報大紹介！ 第1079回
折りたたみは面倒？ razr 60が24％オフで9万円台
2026年01月23日 18時00分更新
折りたたみスマホは気になるものの、「使うとなると面倒そう」という印象から、なかなか手が伸びない。そんな人も多いと思います。
Motorolaの折りたたみスマホ「motorola razr 60」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格12万3,455円のところ、24％オフの9万4,320円で販売中です。
折りたたみが「面倒そう」に見える理由
折りたたみスマホに対して、まず浮かびやすいのは次のような印象です。
・ちょっとした確認でも開く必要がありそう。
・両手操作が増えそう。
・普段使いには向かないのでは。
実際に使ったことがなくても、こうしたイメージを持つのは自然だと思います。折りたたみという仕組み自体が、どうしても慣れが必要そうに見えてしまいます。
外側ディスプレイを見ると、印象は少し変わる
razr 60で目に入るのが、外側に搭載された約3.6インチのアウトディスプレイです。通知の確認や軽い操作であれば、端末を開かずに済ませられそうなサイズ感があります。
折りたたみ＝常に開く前提、というより、必要なときだけ開く使い方が想像しやすい点は、これまでの印象とは少し違って見えます。「毎回開くのが大変そう」という不安は、この画面を見ると少し和らぐかもしれません。
普段使いの条件を整理してみる
折りたたみかどうか以前に、日常で使うスマホとしての条件も確認しておきたいところです。
・OSはAndroid 15。
・メモリーは12GB、ストレージは512GB。
・FeliCa（おサイフケータイ）に対応し、バッテリー容量は4,500mAh。
・本体重量は約188gと、特別に重いわけでもありません。
折りたたみだから何かを大きく我慢する、という前提ではなさそうです。
「面倒そう」という印象はどう変わるか
razr 60を見ていると、「面倒そう」という印象が少し揺らぐ人は出てきそうです。常に開いて使う前提ではなさそうで、閉じたまま済む場面も思い浮かびます。
そのうえで、価格は9万円台。「避けてきた理由がまだ当てはまるか」を整理して考える材料にはなりそうです。
