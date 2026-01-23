Amazonセール情報大紹介！ 第1077回
1.2万円台でL1+L5デュアルバンドGPS搭載。CMF Watch 3 Proがセール対象に
2026年01月23日 14時00分更新
【Amazonタイムセール】CMF by Nothing スマートウォッチ「CMF by Nothing Watch 3 Pro」をチェック！
CMF by Nothingのスマートウォッチ「CMF by Nothing Watch 3 Pro」がAmazonのタイムセール対象です。参考価格13,800円のところ、10％オフの12,420円で販売中です。
「通知と健康管理は欲しい。でも、運動ログもちゃんと残したい」。そうした要素をまとめて1本にしたのが「CMF Watch 3 Pro」です。L1+L5デュアルバンドGPSによるスマホ不要のルート記録、通話対応、最大13日間のバッテリー。GPS・通話・電池持ち。そこにピンと来たら、たぶん相性はいい。
スマホなしでも動ける：L1+L5デュアルバンドGPSでルートを記録
L1+L5のデュアルバンドGPSと5衛星システムに対応。スマートフォンを持たずにルートを残せるのは、ランニングや散歩のときに助かるポイントです。
見やすさと遊び心を両立：1.43インチAMOLED＋120種類の文字盤
1.43インチのAMOLEDディスプレイを搭載。120種類の文字盤に対応し、写真や動画を使ったカスタマイズも可能です。
日常機能をまとめて：通話・健康管理・最大13日間バッテリー
2マイク＋ノイズキャンセリングによる通話機能に対応。心拍数や血中酸素、睡眠、ストレスなどの健康管理をカバーし、バッテリーは最大13日間。IP68防水防塵なので、日常使いで気にせず身につけやすい。
GPS・通話・電池持ちを重視する人向けの1本
GPS、通話、電池持ち。欲しいところがはっきりしている人なら、CMF by Nothing Watch 3 Proはすっとハマると思います。
