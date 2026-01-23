Amazonセール情報大紹介！ 第1076回
【Amazonタイムセール】1.3kgで14型有機EL。Vivobook S 14は“持ち歩き派”にあり？
2026年01月23日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「ASUS Vivobook S 14 M5406KA」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「ASUS Vivobook S 14 M5406KA」が、Amazonのタイムセール対象です。参考価格145,273円のところ、11％オフの129,800円で販売されています。
14インチサイズで重量は約1.3kg。価格はやや高めですが、有機ELディスプレイを備えた14型と考えると、受け取り方は分かれそうです。14型クラスを持ち歩きたい方なら、チェックしておきたいところです。
14型・有機ELパネルのディスプレイ
ディスプレイは14.0型の有機ELで、解像度は1,920×1,200ドット。16:10の比率なので、Webページや資料を表示したときに縦方向が少し広めに使えます。表面はグレア仕様です。
Ryzen AI 5 340と16GBメモリー
CPUはRyzen AI 5 340（6コア／12スレッド）で、メモリーは16GB。NPUを内蔵したRyzen AI世代の構成となっています。ストレージは512GBのNVMe SSDで、Officeソフトは付属しないモデルです。
約1.3kgの重量とインターフェース
本体サイズは幅310.5mm×奥行き221.9mm×高さ13.9～15.9mmで、重量は約1.3kg。USB Type-Cポートは2基あり、いずれもPower Deliveryに対応します。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5.4です。
製品スペック
【OS】 Windows 11 Home（64ビット）
【CPU】AMD Ryzen AI 5 340
【NPU】AMD Ryzen AI
【メモリ】16GB LPDDR5X-8000
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4、NVMe／M.2）
【ディスプレイ】14.0型 OLED（有機EL）、解像度：1,920×1,200ドット、リフレッシュレート：60Hz、アスペクト比：16:10、グレア
【USBポート】USB4 (Type-C／Power Delivery対応) ×1 ※データ転送と映像出力／本機への給電をサポート、USB3.2 (Type-C／Gen1／Power Delivery対応) ×1 ※データ転送と映像出力/本機への給電をサポート、USB3.2 (Type-A／Gen1) ×2
【外部ディスプレイ出力】HDMI×1、Type-C×2
まとめ
14型の有機ELディスプレイに約1.3kgという組み合わせは、画面の見やすさと持ち運びやすさの両方を気にする人にとって、素直に目が向きやすいポイントです。Officeの有無や価格感も含めて、チェックしておきたいところです。
