Amazonセール情報大紹介！ 第1075回
尖った特徴はない、でも必要なものは揃っている。Office 2024搭載Core Ultra 7ノート
2026年01月23日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAE）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAE）」が、Amazonのタイムセール対象です。参考価格140,331円のところ、8％オフの129,800円で販売されています。
15.6インチのフルHDディスプレイに、Core Ultra 7 155Hと16GBメモリ、Office 2024まで揃えた一台。買い替えを考え始めたときに、「一度ちゃんと見ておこうかな」と思わせるPCです。
Core Ultra 7 155H＋16GBメモリ
CPUはCore Ultra 7 155Hで、メモリは16GB、ストレージは512GB SSD。最近のWindows 11環境で使うことを考えると、ひとまず不足を感じにくい組み合わせです。
Office 2024を標準搭載、初期セットアップが簡単
Microsoft Office 2024が最初から入っているので、買ってすぐにWordやExcelを使えます。Officeを別で用意するか悩まなくていいのは、地味ですが助かるところ。WPS Officeも含まれており、使い方に合わせて選べます。
15.6インチ非光沢IPSと安心感のある装備
15.6インチのフルHD IPSディスプレイを採用し、非光沢仕様。指紋認証センサーや物理カメラシャッターを備え、日常的なログインやプライバシー面にも配慮。Copilotキーも搭載されています。
製品スペック
【OS】 Windows 11 Home
【CPU】 インテル Core Ultra 7 155H
【メモリ】16GB（8GB×2）
【ストレージ】512GB SSD PCIe NVMe M.2
【ディスプレイ】15.6インチ、フルHD（1920×1080）、IPSパネル、非光沢（アンチグレア）
【インターフェース】SuperSpeed USB Type-C 5Gbps ×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2、HDMI 出力端子×1、ヘッドフォン出力／マイク入力コンボポート×1
尖った個性はないが、必要な要素は一通り
「HP 15-fd（BJ0M8PA-AAAE）」は、派手な特徴で目を引くタイプではありませんが、Core Ultra 7 155H、16GBメモリ、512GB SSD、15.6インチのフルHD非光沢ディスプレイ、Office 2024と、基本をしっかり押さえたPCです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1076回
トピックス【Amazonタイムセール】1.3kgで14型有機EL。Vivobook S 14は“持ち歩き派”にあり？
-
第1074回
トピックス3万円で2.5K液晶。画面を重視するなら見逃しにくいLenovoの11型
-
第1073回
トピックスM5／M4 iPad Pro対応、Smart Connectorでペアリング不要のCombo Touchが11％オフ
-
第1072回
トピックス小柄な人にも合わせやすい24段変速モデル、ブリヂストンXB1
-
第1071回
トピックス最大約28時間駆動×1.34kgのCopilot+ PCが8万円台に。Acer「Swift Go 14 AI」が10％オフ
-
第1070回
トピックス20万円台で選べる16型ゲーミングノートPC、TUF Gaming F16が割引対象
-
第1069回
トピックスノートPCもこれ1台。Anker「Prime」3ポート充電器が26％オフ
-
第1068回
トピックス【5万円台から】箱を開けたら、そのまま乗れる。NESTO「バカンゼ」
-
第1068回
トピックス濡れない！ 滑らない！ 疲れにくい！ 初めての山歩きにもピッタリなザ・ノース・フェイスの「クレストン ハイク ウォータープルーフ」が29%オフ！
-
第1067回
トピックス【9,980円】迷ったらこの辺。実用重視のブラウンAI制御シェーバー「シリーズ5」
- この連載の一覧へ