3万円で2.5K液晶。画面を重視するなら見逃しにくいLenovoの11型
2026年01月22日 18時00分更新
Lenovo 11インチAndroidタブレット「Idea Tab（ZAFR0046JP）」
Lenovoの11インチAndroidタブレット「Idea Tab（ZAFR0046JP）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格4万3,780円のところ、31％オフの3万円で販売されています。
2560×1600ドットの高解像度ディスプレイにAndroid 15、メモリーは8GB。これで価格は、ちょうど3万円です。画面の見やすさや動作の余裕を大事にしつつ、できれば価格も抑えたい人には、無理なく視野に入ってくる1台です。
2.5K解像度の11インチディスプレイ
ディスプレイは11型で、解像度は2560×1600ドット。フルHDクラスより表示密度が高く、動画や電子書籍、Webページの文字も比較的細かく表示できます。アスペクト比は16:10で、縦方向の情報量を確保しやすい点も特徴です。
Android 15＋8GBメモリー
OSはAndroid 15で、日常的な操作を前提にした使い方を想像しやすい仕上がりです。プロセッサーはMediaTek Dimensity 6300を採用しています。
スピーカー・拡張性・本体サイズ
スピーカーは4基構成で、Dolby Atmosに対応。ストレージは128GBで、microSDカードを使えば最大2TBまで拡張できます。本体重量は約480g、厚さは約7mm。バッテリー容量は7040mAhで、メーカー公称の使用時間は約12時間とされています（使用状況により変動）。
3万円で選びやすい1台
「Idea Tab（ZAFR0046JP）」は、11インチの2.5KディスプレイにAndroid 15、メモリー8GBという組み合わせが、3万円に収まっているモデルです。画面の見やすさと動作の余裕を大事にしつつ、できれば価格も抑えたい人なら、候補に入れて考えやすいはずです。
