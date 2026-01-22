このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1074回

3万円で2.5K液晶。画面を重視するなら見逃しにくいLenovoの11型

2026年01月22日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Lenovo 11インチAndroidタブレット「Idea Tab（ZAFR0046JP）」をチェック！

　Lenovoの11インチAndroidタブレット「Idea Tab（ZAFR0046JP）」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格4万3,780円のところ、31％オフの3万円で販売されています。

　2560×1600ドットの高解像度ディスプレイにAndroid 15、メモリーは8GB。これで価格は、ちょうど3万円です。画面の見やすさや動作の余裕を大事にしつつ、できれば価格も抑えたい人には、無理なく視野に入ってくる1台です。

アマゾンでLenovo 11インチAndroidタブレット「Idea Tab（ZAFR0046JP）」を入手

2.5K解像度の11インチディスプレイ

　ディスプレイは11型で、解像度は2560×1600ドット。フルHDクラスより表示密度が高く、動画や電子書籍、Webページの文字も比較的細かく表示できます。アスペクト比は16:10で、縦方向の情報量を確保しやすい点も特徴です。

Android 15＋8GBメモリー

　OSはAndroid 15で、日常的な操作を前提にした使い方を想像しやすい仕上がりです。プロセッサーはMediaTek Dimensity 6300を採用しています。

スピーカー・拡張性・本体サイズ

　スピーカーは4基構成で、Dolby Atmosに対応。ストレージは128GBで、microSDカードを使えば最大2TBまで拡張できます。本体重量は約480g、厚さは約7mm。バッテリー容量は7040mAhで、メーカー公称の使用時間は約12時間とされています（使用状況により変動）。

3万円で選びやすい1台

　「Idea Tab（ZAFR0046JP）」は、11インチの2.5KディスプレイにAndroid 15、メモリー8GBという組み合わせが、3万円に収まっているモデルです。画面の見やすさと動作の余裕を大事にしつつ、できれば価格も抑えたい人なら、候補に入れて考えやすいはずです。

アマゾンでLenovo 11インチAndroidタブレット「Idea Tab（ZAFR0046JP）」を入手

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

