【37％オフ】JBLの軽量・高コスパゲーミングヘッドセットがAmazonでタイムセール中！ 3000円台で買えるチャンス！

軽量の高コスパゲーミングヘッドセット

Amazon.co.jpにて、ゲーミングヘッドセット「JBL QUANTUM 200」が販売中だ。参考価格は5500円だが、タイムセールにより37％オフの3480円で購入できる（1月22日時点）。

JBL QUANTUM 200は、ゲーム内の音をリアルに再現したというゲーミング用音響技術「JBL QuantumSOUND」を採用したモデル。

50mmのドライバーユニットを搭載しており、高精細かつ重低音再生の両立を実現しているという。そのほか、Discordに対応する無指向性ボイスフォーカスマイクや3.5mmステレオミニジャック、約245gの軽量設計などが特徴。

安さで選ぶならJBLのヘッドセット！

ユーザーのレビューを見ると、「価格の割には良い音質」「コスパ最強機」といった評価が見受けられる。装着感やマイクの性能など賛否は多少あるものの、急ぎの場面ですぐ買える価格が一番の魅力。

急ぎで新しいヘッドセットを手に入れたい人や価格重視でヘッドセットを探している人は、高コスパのJBL QUANTUM 200を検討してみては？