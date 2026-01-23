このページの本文へ

【37％オフ】JBLの軽量・高コスパゲーミングヘッドセットがAmazonでタイムセール中！ 3000円台で買えるチャンス！

2026年01月23日 13時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください」

アマゾンで「JBL QUANTUM 200」を入手
 

軽量の高コスパゲーミングヘッドセット

　Amazon.co.jpにて、ゲーミングヘッドセット「JBL QUANTUM 200」が販売中だ。参考価格は5500円だが、タイムセールにより37％オフの3480円で購入できる（1月22日時点）。

　JBL QUANTUM 200は、ゲーム内の音をリアルに再現したというゲーミング用音響技術「JBL QuantumSOUND」を採用したモデル。

　50mmのドライバーユニットを搭載しており、高精細かつ重低音再生の両立を実現しているという。そのほか、Discordに対応する無指向性ボイスフォーカスマイクや3.5mmステレオミニジャック、約245gの軽量設計などが特徴。

アマゾンで「JBL QUANTUM 200」を入手
 

安さで選ぶならJBLのヘッドセット！

　ユーザーのレビューを見ると、「価格の割には良い音質」「コスパ最強機」といった評価が見受けられる。装着感やマイクの性能など賛否は多少あるものの、急ぎの場面ですぐ買える価格が一番の魅力。

　急ぎで新しいヘッドセットを手に入れたい人や価格重視でヘッドセットを探している人は、高コスパのJBL QUANTUM 200を検討してみては？

アマゾンで「JBL QUANTUM 200」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
JBL QUANTUM 200 ゲーミングヘッドセット 軽量設計 オーバーイヤーヘッドホン フリップアップマイク DISCORD認定 3.5mmオーディオ接続 PCスプリッター付属

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン