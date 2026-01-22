最大約28時間駆動×1.34kgのCopilot+ PCが8万円台に。Acer「Swift Go 14 AI」が10％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで10％オフ】Acer ノートPC「Swift Go 14 AI（SFG14-01-A56YA）」をチェック！

AcerのノートPC「Swift Go 14 AI（SFG14-01-A56YA）」がAmazonで割引対象です。過去価格99,800円のところ、10％オフの89,800円で購入できます。

外出先で使っていると、バッテリー残量が気になる場面は出てきます。Swift Go 14 AIは、最大約28時間のバッテリー駆動で、本体重量は約1.34kg。Copilot+ PCとして、Snapdragon X PlusとNPU（45 TOPS）を組み合わせています。

「最大約28時間」駆動が主役

スペック表を見て、まず目に入るのが最大約28時間というバッテリー駆動時間です。移動が多い日や、会議続きでコンセントが確保しづらい状況でも、残量を気にして手を止める回数は少なくて済みそうです。

Snapdragon X Plus＋NPU 45 TOPS

CPUはQualcomm Snapdragon X Plusを採用しています。AI処理向けにはQualcomm Hexagon NPU（45 TOPS）を内蔵し、Copilot+ PCとしての機能を前提にした構成です。専用のCopilotキーもあり、普段の操作の流れの中でAI機能を呼び出す想定になっています。

14.5インチWUXGA／120Hz＋顔・指紋認証

ディスプレイは14.5インチ（1920×1200）で、縦に少し余裕のある16:10比率。IPSの非光沢パネルで、リフレッシュレートは120Hzに対応しています。ログインまわりは、QHDウェブカメラによる顔認証と、電源ボタン内蔵の指紋認証を備えています。

製品スペック

【OS】 Windows 11 Home 64ビット

【CPU】 Qualcomm Snapdragon X Plus（最大3.40GHz・8コア）

【NPU】Qualcomm Hexagon NPU 45 TOPS

【メモリ】16GB、LPDDR5X SDRAM、デュアルチャネル対応

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14.5インチ、WUXGA（1920×1200）、16:10、IPS、非光沢、約1677万色、リフレッシュレート: 120Hz

まとめ

AcerのSwift Go 14 AIは、長時間駆動を軸に組み立てられたCopilot+ PCです。今回のセール価格は10％オフの89,800円。外で使うことが多いなら、このPCはわりと素直にハマってきそうです。