荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第956回

ルーツを探る旅！ ソニー「α7C II」を手に我が家の兄妹猫が生まれた場所へ行ってきた

2026年01月26日 12時00分更新

文● 荻窪 圭／猫写真家　編集●ASCII

黒猫の顔がやけによく見えると思ったら……門扉の一部だけ切り取られていた！ 猫用の出入口なのだ。2026年1月 ソニー α7C II

　2025年12月にうちにやってきた2匹の猫。黒猫のあめとキジトラのテトラ。譲渡のさい、NPOの方から保護された場所をざっくり聞いていたので、どんなところなのかなとちょっと自転車を走らせてみたのである。ちょっと土地勘もある場所で、昔、そのあたりで猫と出会った記憶がある。

　そう思って古い写真を探したら、なんと最初に訪れたのは2009年だった。17年も前じゃないか。

2009年、当時のコンパクトデジカメで撮った黒猫。迫力の黒猫である。背景などでチェックしたら同じ場所だった。2009年1月 キヤノン Powershot SX1 IS

　2018年にもそのすぐ近所にある公園で白い猫に出会ってた。つい最近と思っていたけど、8年前である。年を取ると「つい最近」がアテにならんですな。

公園でくつろいでる白とチャトラのミックス猫。なつかしや。2018年 キヤノン EOS KISS M

　その当時の記憶を頼りに行ってみるが、さすがに昼間から猫がうろうろしてたりはしないよな、と思いながら通り過ぎ、少し離れて振り返って初めて「あれ？ なんか木の中程に不自然な黒いかたまりがある」と気がつく。木の上に黒猫がいたのである。

木の上で黒猫が日向ぼっこ中。この日は寒かったからね。目を閉じてると単なる黒いもふもふなんだけど。2025年12月 ソニー α7C II

　やはりここでよかったか、よく見るとこの木が植わっている家の玄関前には猫ハウスが積み上がっており、きれいなハチワレが1匹座ってる。

なかなか凛々しいハチワレ……であるが、後ろの積み上げられた猫カプセルマンションの方が気になる。以前はなかったはずだ。2025年12月 ソニー α7C II

　これは8年前にはなかったはず。いつの間にか猫が増え、世話がおっつかなくて増殖していったのだろうか。そして増えすぎてしまい、猫保護団体のNPOの手を借りることになったのかと思う。

　2026年になり、再び様子を見に行く。よく見ると門扉の一部が切り取られており、そこから黒猫が顔を出している（冒頭写真）。猫が出入りできるようにここだけカットしたのだ。猫も良く知ったもので、ちょくちょくと出入りしてる。

　猫を撮っていたら、この家の方がひょっこり出てきたので挨拶する。勝手に他人の家の前でカメラ持ってしゃがみこんでたりするのだから、挨拶は必須。そうしたら、いろいろと教えてくれた。去勢が間に合わなくて増えてしまったとか、捨てられていた猫を拾ってきて世話しているとか、勝手にごはんを食べに来る猫がいるとか。

　この老猫は以前はうちにきてはほかの猫に喧嘩売っていたのだけど、年を取ってふらっとごはんを食べに来るようになったとか。

道路の脇をするすると小走りで駆けていったチャシロ。毛並みを観ると、確かに老猫のようだ。2026年1月 ソニー α7C II

　猫が増えすぎたので、NPOの方が来て去勢したり保護したりしてくれてますという。そう、その中の2匹がその保護猫団体を経て、うちにきたのだ。その旨伝えると、それはよかったとうれしそうな顔をする。猫たちがどうなったのか気になっていたのだろう。どんな猫かというので黒猫とキジトラだと答えると、黒猫が一番多いんだという。確かに多いわ。

猫を世話してるおじさんにくっついていきなり4匹の黒猫がわらわらと出てきてびっくり。2026年1月 ソニー α7C II

　うちの猫と兄弟なのかわからないが、血縁なのは確かだ。そして別の猫を指差して、おそらくあれが母親だという。きれいなキジトラである。耳がカットされてる（去勢されている印）のは、おそらくうちの猫たちを産んだ跡に捕獲されて去勢手術を受けたのか。

うちの兄妹猫の母親（か、おばあさんか）らしいキジトラ。ぷくぷくしております。去勢されているっぽいのでもう増えないだろう。2026年1月 ソニー α7C II

　すでにかなり多くの猫が保護されたが、今でも30匹近くいるのだという。それでも多すぎて手が回らないだろうから心配ではあるが、地元の保護猫団体がそれを把握して動いているいるので（うちに来た2匹もその一環だし）、見守りたいところである。

筆者紹介─荻窪 圭

 
著者近影 荻窪圭

老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。Instagramのアカウントは ogikubokeiで、主にiPhoneで撮った猫写真を上げている。Twitterアカウント @ogikubokei。ブログは http://ogikubokei.blogspot.com/

