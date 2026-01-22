このページの本文へ

荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第955回

ソニー「α7 V」を渡された結果、猫しか撮らなかった。

2026年01月22日 12時00分更新

文● 荻窪 圭／猫写真家　編集●ASCII

猫

身体がはみでそうな狭い文庫棚の上で両前足を伸ばしてふにゃあと寝てる姿が可愛かったので望遠で。 2026年1月 ソニー α7 V

　2025年12月、ソニーから久しぶりにα7の最新モデル「α7 V」が登場した。年末年始にちょっとお借りできたのでさっそく猫を……というのがいつもの流れなのだが、今回の年末年始はほぼ新しくやってきた子猫たちと遊んでいた＆いい感じの外猫に出会えなかったので、超高速で賢い猫AFとか猫連写機能を持つカメラが手元にありながら、撮ったのはほぼうちの猫です。

猫

ソニーのα7 V。ベーシックモデルといいながらめちゃ高性能で、特にAF回りが前モデルから飛躍的にバージョンアップしてるのだ

秒30コマ、猫の一瞬を全部持っていく

　猫撮りカメラとしてα7 Vが優れている点がいくつかある。まずは高速で正確な猫AFと高速な連写。最高秒30コマで猫の顔にピントを合わせ続けてくれる。黒猫のあめにうちに転がってる青いボール（猫おもちゃとして売ってるもの）を与えてみたら、いきなりこれである。

猫

秒30コマの超高速連写で、ボールに飛び付いて掴む瞬間を撮ってみた。猫AFのくいつきのよさと、一度くいついたら離さないのが遊ぶ猫を撮るのにいい。2025年12月 ソニー α7 V

猫

　さんざんドリブルして遠くへ行ったと思ったら、咥えて戻ってきたのだった。この黒猫は何かと咥えて持っていくのが好きなのだ。朝起きたら、玄関前に置いたスリッパがリビングの奥に転がっていたことも。

猫

ふわふわのボールを咥えて自分の陣地（今のところケージの回りがそうらしい）へ戻っていくあめ。この姿は見てるとなかなか愛らしい。2025年12月 ソニー α7 V

　これらはマニュアル露出にし、シャッタースピードは1/500～1/1000秒、絞りは開放固定で、ISO感度はオートで撮っている。感度は状況に応じて勝手に上がれって感じ。最新のフルサイズ機は高感度にもそこそこ強いのでこんな撮り方ができる。

　兄妹とはいえ、猫の性格ってほんとそれぞれで、あめがボールで遊んでると、キジトラのテトラが羨ましくなって参入してくる。

猫

だいたい、あめが遊んでいると、それがうらやましいのかテトラが途中から乱入してきて手を出すってパターンが多い。まあ仲良く遊んでくれ。2025年12月 ソニー α7 V

　面白いもんである。この写真のポイントは、手前にテーブルとか椅子とかあるのに、フォーカスはちゃんと猫を捉えていること。手前に障害物があり、なおかつ、猫が動き回っていてもちゃんと顔にピントを合わせ続けてくれるとこっちは大助かりである。

　もうひとつは背面モニター。前モデルは横に開いて回すバリアングル式で、ハイエンド機種だけチルトとバリアングルの両方を使えるマルチアングルだった。そのハイエンドな可動式モニターが標準モデルのα7 Vにも採用されたのである。ぱっとしゃがんでぱっと猫目線で撮りたいときって、これだとワンアクションでモニターを上に向けられて良いのだ。

猫

チルト式モニター好きにはうれしいα7 V。画面は横顔でも猫瞳AFが仕事してるの図

近づけないから、望遠でそっと撮る

　それを利用して低い位置からテトラのペロリ。まだ近づくと警戒するので遠くから望遠で。

猫

ごはんを食べ終わった瞬間のペロリ。プリ連写機能があるので舌が出た、という瞬間に

　そう、2匹ともまだ我々をこわがってしまうのだ。今まで飼った猫は数日で慣れて、近づいたら逃げるとか撫でようとしたら逃げるなんてことはなかったのだが、今回の2匹はちょっと時間がかかりそうでちょっと寂しい。

　あめの方はいくらか人なれしてきてたのだが、年末近く、左目に涙が溜まって猫風邪っぽかったので病院へ連れて行き、そのあとで無理に薬飲ませたりしたらすっかり元の木阿弥。嫌われてしまいました。とほほ。

　なので望遠レンズでそっと撮る。冒頭写真は、両手をまっすぐ伸ばして寝ていたのが面白くて真正面から望遠で撮ってみた。望遠で撮ると遠近感がでなくなるので、なんだか前に伸ばした両前足が短く見えて可愛い。無意識のうちに手前にあるものは大きく、遠くのものは小さく見えるという遠近のクセが脳にあるんだろう。広角レンズでぐぐっと寄って撮ると遠近感が強調されるので、また違ったテイストの写真になるのだけど、今はそこまで近づくと意識されちゃうのでできない。

　もう1枚、今回ぐぐっと寄って撮れる望遠ズームレンズを使ったので、ちょっとは近づかせてくれる黒猫のあめを撮ってみた。これはなかなかよかった。

猫
筆者紹介─荻窪 圭

 
著者近影 荻窪圭

老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。

