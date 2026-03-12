コダック「Charmera」で撮る猫写真がエモすぎる！ 指先サイズで猫も警戒ゼロ

小さくて細長くて四角くて、ちょっと太めの親指サイズで重さは約30gと、軽くて持ってるのを忘れるくらいで、キーチェーンが付属してそのままアクセサリーとしてバッグにつけたりして、知らない人はそれを見て「それ、ほんとに撮れるんですか？」といい、知ってる人は「わたしも持ってますー」あるいは「欲しかったんですー。どこで買えました？」となるカメラが、2025年末から2026年初頭に話題になったのである。

それがKodakのCharmera（ちゃーめら、と呼ぶのだが、ついチャルメラと言っちゃうよね）。CharmとCameraをくっつけた造語で、写真も撮れるアクセサリーって感じ。たまたま在庫があるのを見つけたので買っちゃったのだけど、これがなかなか楽しいのだ。何しろ小さくて可愛い。

画素数はイマドキ約160万画素。フルHDサイズより小さい。ある意味すごい。しかも写りは……よく言えばレトロ、悪く言えば30年前の画質。でも、2026年にして普通にレトロコンデジの写りを楽しめ、猫も警戒しない超お気軽なカメラってのがなかなか味わい深いのだ。

撮るときは指で挟む感じ。こんなに小さいのに小さな液晶モニタがついてるのがまたよし。

びっくりだよね。でもって細かな撮影機能は全然ない。ただ感じたままにシャッターを押せ、だ。コツがあるとしたらシャッターを押しきってワンテンポ待つこと（ちょっと反応がにぶめなので）。

普通に撮るとこう。その指で持ってるものはなんだ？ もしかしておれのおやつか？ って顔で近づいてきたところを狙ってみた。

写りはレトロコンデジ。でもここまで小さくて可愛いと画質はどうでもよくなるのが不思議なところで、むしろ適度に画質が悪い方が魅力的に感じるくらいの、指先でつまんで猫と遊びながら撮るのが楽しいおもちゃカメラなのだ。

次は白黒フィルターをかけて、指先をくんくんしにきたうちの黒猫あめを。

白黒以外にもフィルターやフレームがいくつか用意されてるので、ぜひそれで遊ぶべし。クールトーンフィルターなんかはレトロ感がいい感じだ。うちの兄妹猫がもつれあって遊んでたのでクールトーンで。青っぽいうえに、陽射しが当たってるところが白トビしててそれがまた余計にレトロ感を増してくれる。

意外に面白いのがこのフィルター、というかエフェクト。ピクセルフィルターのレッドなのだが、これでうちの黒猫を撮ると……、ウルトラマンのオープニングに出てくるシルエットの怪獣のように見えません？

なので勝手にウルトラマンオープニングフィルターと呼んでます。

面白いのがお遊び色が濃いフレーム。シンプルなとこでフィルム風。古いアパートの階段の上に白黒のハチワレがいたので、フィルム風フレームで撮ってみた。昭和の写真ぽい感じになるかなと思って。なんか古い住宅街に似合う。

もう一枚、保護猫シェルターqueueで撮ったキジトラ。

さらに面白いフレームがある。Windows95のペイントソフトフレームだ。いやもうリアルすぎて、1996年にそのときのデジカメで撮ったといわれても信じるくらい懐かしい。

これが一番このカメラに似合う気がしないでもない。

もうひとつ面白いのが1987フレーム。冒頭写真で使ったのがそうだ。なぜ1987かというと、このカメラ、1987年にコダックが発売したレンズ付フィルム（当時は「使い捨てカメラ」と呼んでた）をモチーフにしてるのだ。1987年のレンズ付フィルムなので写りがレトロでもいいのである。

2026年にして平成レトロな写りを楽しめる、キーチェーンがついたアクセサリー兼トイコンデジで、気楽に遊ぶのがよし。

ちなみに、デザインは6種類（+シークレット）あるのだけど、箱は全部一緒なので、買ってみないとどれが入っているかはわかりません。それもまたドキドキして楽しい。わたしは赤だった。

スマホカメラの画質が上がったぶん、こういうトイコンデジな写りが逆に新鮮で「エモい」となるのが面白い時代だなあと思ったりしてるのである。

