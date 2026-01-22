いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第61回
dynabook DirectでノートPCタイムセール！ XZ/HY／RZ/MYなどが割引対象
2026年01月22日 10時00分更新
dynabook公式オンラインストア「Dynabook Direct」で、「期間限定！タイムセール（ノートPC）」が実施されています。期間は2月3日14:00まで。モバイルノートからスタンダードノートまで幅広いモデルが対象です。
対象モデルは割引額が設定されており、8,800円オフ／5,500円オフ／3,300円オフの3パターン用意されています。会員価格や会員限定クーポンの案内もあるため、購入前に会員登録条件も確認しておくと安心です。
注目のおすすめセール製品
【8,800円オフ対象モデル】dynabook XZ/HY（W6XZHY7PDL）
ゲスト価格：274,780円（会員登録で割引）
13.3型のモバイルサイズで、OSはWindows 11 Pro。メモリ16GBと512GB SSDの組み合わせで、日常作業から持ち運び前提の仕事用途まで選びやすい構成です。Office付きのセットで、導入後すぐに使い始めたい人に最適。
まとめ
本セールは2月3日14:00まで。人気モデルは期間終了を待たずに完売する可能性もあるので、早めのチェックをおすすめします。
この連載の記事
-
第60回
トピックスNEC「お買い得モデル」セール開催中、クーポン利用で最大28％オフ LAVIE Direct N15 Slimが対象に
-
第59回
トピックスFRONTIER「ゲーマー応援セール」開催中。FRGHLB550／WS0105／NTKが期間限定価格に
-
第58回
トピックスPS5注目タイトルが最大80％オフ！ PlayStation Store「BIG WINTER セール」開催中！ FINAL FANTASY XVIなどが対象
-
第57回
トピックス修理保証付きで安心。マウスコンピューターのアウトレットPCがセール開催中
-
第56回
トピックスFRONTIER「スーパーセール2026」開催中！ 最新RTX 50シリーズ搭載モデルが早くも登場
-
第55回
トピックスDCMオンライン限定「ウィンターバーゲン」開催中 サーキュレーター加湿器やオーブンレンジなどがセール対象に
-
第54回
トピックスDell「新春大セール」開催中！ 対象製品が最大25％オフ【一部PCは2月3日から値上げ予定】
-
第53回
トピックス日本HP 新春大祭り2026開催中｜ノートPC福袋など用途別モデルが登場
-
第52回
トピックスNothing 初売り／ウィンターセール開催中！ CMF Phone 2 ProやCMF Watch 3 Proなどが対象
-
第51回
トピックスPC本体＋周辺機器の福袋セットがアツい！ レノボ「年末年始セール」開催中
- この連載の一覧へ