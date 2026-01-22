dynabook DirectでノートPCタイムセール！ XZ/HY／RZ/MYなどが割引対象

dynabook公式オンラインストア「Dynabook Direct」で、「期間限定！タイムセール（ノートPC）」が実施されています。期間は2月3日14:00まで。モバイルノートからスタンダードノートまで幅広いモデルが対象です。

対象モデルは割引額が設定されており、8,800円オフ／5,500円オフ／3,300円オフの3パターン用意されています。会員価格や会員限定クーポンの案内もあるため、購入前に会員登録条件も確認しておくと安心です。

注目のおすすめセール製品

【8,800円オフ対象モデル】dynabook XZ/HY（W6XZHY7PDL）

ゲスト価格：274,780円（会員登録で割引）

13.3型のモバイルサイズで、OSはWindows 11 Pro。メモリ16GBと512GB SSDの組み合わせで、日常作業から持ち運び前提の仕事用途まで選びやすい構成です。Office付きのセットで、導入後すぐに使い始めたい人に最適。

まとめ

本セールは2月3日14:00まで。人気モデルは期間終了を待たずに完売する可能性もあるので、早めのチェックをおすすめします。