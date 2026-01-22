Amazonセール情報大紹介！ 第1068回
濡れない！ 滑らない！ 疲れにくい！ 初めての山歩きにもピッタリなザ・ノース・フェイスの「クレストン ハイク ウォータープルーフ」が29%オフ！
2026年01月22日 11時00分更新
ザ・ノース・フェイスの「クレストン ハイク ウォータープルーフ」が29%オフ！
初めての登山にもピッタリ！ザ・ノース・フェイスの「クレストン ハイク ウォータープルーフ」が参考価格18,900円から29%オフの13,417円で、Amazonタイムセールに登場！
「クレストン ハイク ウォータープルーフ」は急な雨でも安心な高い防水性と、濡れた岩場でもしっかり地面を捉えるグリップ力を兼ね備えた一足です。
さらに歩行時の安定感も抜群なので、これから登山を始めてみたいという方の「最初の一足」にも向いているモデルです。詳しい商品の特徴を見ていきましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「クレストン ハイク ウォータープルーフ」の特徴
快適な歩行を支える「防水・透湿・耐久性」
独自開発の防水透湿メンブレン素材の「HydroSeal（ハイドロシール）」を採用しており、雨の浸入をしっかりと防ぎながら、靴内部の気になるムレを効率よく外へ逃がします。
アッパー素材には100%リサイクル素材の「CORDURA ECO（コーデュラ エコ）」を使用。タフな使用環境に耐えうる強靭さと、軽快な足運びを妨げない軽量性を高いレベルで両立させています。
安定感抜群！「初めての登山」にも最適
かかとを囲むように配置した「CRADLEヒールテクノロジー」が、着地時の衝撃を吸収して不整地でのブレを軽減します。
さらに、剛性の高いミッドフットシャンクプレートを内蔵することで、長時間の歩行でも足が疲れにくい構造を実現しました。
また、つま先にゆとりを持たせた設計は、足先を保護するだけでなく、足指で地面をしっかりと掴むような安定したグリップ感覚をもたらしてくれます。
信頼の「Vibram」ソールで滑りにくい！
アウトソールには、信頼性の高い技術「Vibram XS-Trekラバー」が搭載されており、乾いた岩場から濡れた路面まで、あらゆるコンディションで優れたグリップ力を発揮し、安全な歩行をサポートしてくれます。
まとめ
参考価格：18,900円
現在の価格：13,417円［29%OFF］
ザ・ノース・フェイスの「クレストン ハイク ウォータープルーフ」は、高い防水透湿性と強力なグリップ力、そして長時間の歩行を支える安定感を備えた一足です。
「濡れない・滑らない・疲れにくい」の三拍子が揃った、初めての登山や日帰りハイキングに最適なこの一足を、このお得な機会にチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
