Amazonセール情報大紹介！ 第1070回
20万円台で選べる16型ゲーミングノートPC、TUF Gaming F16が割引対象
2026年01月22日 12時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16 FX608JM（FX608JM-I5R5060A）」をチェック！
ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming F16 FX608JM」が、Amazonタイムセール対象です。過去価格229,800のところ、9％オフの209,800円で購入できます。
今回のセールでは2万円引きで、20万円台まで下がっています。Core i5-13450HXにGeForce RTX 5060 Laptop GPU、メモリは32GB。16インチ・165Hzのディスプレイに加え、Thunderbolt 4対応のType-Cや有線LANも備えています。20万円台でこの内容。あとは、このスペックと価格をどう見るか、というところでしょうか。
CPU＋GPUの組み合わせが「重い処理を前提」にした構成
CPUはインテル Core i5-13450HX、GPUはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。メモリは32GBを標準で備え、ストレージには512GBのNVMe SSD（PCIe 4.0）を採用しています。ゲームの実行に加え、配信ソフト、ボイスチャット、録画、ブラウザの同時使用といった複数アプリの併用を想定した構成です。
16インチ・165Hzディスプレイを採用
ディスプレイは16.0型、解像度は1,920×1,200ドット（16:10）。リフレッシュレートは165Hz。縦方向に余裕のある比率で、ゲーム画面と作業画面の両方に対応します。据え置きを前提としつつ、必要に応じて持ち運ぶ使い方にも対応します。
外部機器接続を想定した端子構成
映像出力はHDMIに対応。USB Type-Cポートを2基搭載し、そのうち1基はThunderbolt 4に対応しています。このほかUSB Type-Aポートも複数用意。通信機能は有線LAN（RJ45）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3に対応し、設置環境に応じた接続が可能です。
製品スペック
【OS】 Windows 11 Home 64ビット
【CPU】 インテル Core i5-13450HX
【メモリ】32GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB NVMe SSD（PCIe 4.0 x4）
【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、解像度：1,920×1,200（16:10）、リフレッシュレート：165Hz
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（最大115W）
【ポート】HDMI ×1、USB Type-C ×2（うちThunderbolt 4 ×1、もう1つはUSB3.2 Gen2/PD/映像出力対応）、USB Type-A ×3
まとめ
16インチの画面と端子構成から、据え置きで使うイメージがしやすいゲーミングノートです。20万円台で新しい世代のGPUとメモリ32GBを備えたモデルを探しているなら、候補に入れやすい1台です。
