小柄な人にも合わせやすい24段変速モデル、ブリヂストンXB1

ブリヂストン クロスバイク「XB1」をチェック！

ブリヂストンのクロスバイク「XB1」が、ただいまAmazonで71,999円で販売中です。

スポーツバイク選びで迷いやすいポイントを、あらかじめ整理したのがブリヂストンのクロスバイク「XB1」です。

24段変速の走行性能に日常向けの装備を組み合わせており、初めてのクロスバイクとしても、買い替えを考える際の比較対象としても見ておきやすい一台です。

準備に迷わない、日常向けの設計

装備面では、LEDバッテリーランプ、サイドスタンド、ワイヤー錠を標準で備えています。購入後に何を追加で揃えるか悩まずに済む点は、使い始めるハードルを下げてくれます。通勤や通学など、日常使いを想定している人には分かりやすいポイントです。

フレームとフォークにはアルミ素材を採用し、車体重量は約11.8kg。数値だけを見るとピンと来ないかもしれませんが、持ち上げたり押したりする場面では扱いやすさを感じやすい重さです。適正身長は149cm～163cmと比較的コンパクトなサイズ設定のため、小柄な方や女性、家族で共有する用途も想定しやすいモデルです。

まとめ

ブリヂストンの「XB1」は、24段変速による走行の幅、標準装備の充実度、そして国内ブランドならではの安心感が揃っています。初めてスポーツバイクに乗る人や、はじめてスポーツバイクに触れる人でも、無理なく入っていける一台です。