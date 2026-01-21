Razerのコンデンサーマイク「Seiren V3 Mini White」がAmazonで8380円！ 小型ながらも良質な声を届けてくれるコスパモデル
2026年01月21日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください」
コンパクトなコンデンサーマイクのホワイトモデル
Amazon.co.jpにて、Razerのコンデンサーマイク「Seiren V3 Mini White」が販売中だ。価格は8380円。
Seiren V3 Mini Whiteは、コンパクトな見た目が印象的なUSBコンデンサーマイク。14mmのコンデンサーカプセル、周囲のノイズを抑制し自分の声だけを拾ってくれる「スーパーカーディオイド集音パターン」、ワンタッチでミュートができる「タップトゥミュートセンサー」、調節可能なマイクスタンドなどが特徴となっている。なお、ブラックモデルも用意されている。
コンパクトなサイズ感と使いやすさが魅力
ユーザーのレビューを見ると、「声だけ拾ってくれる」「価格が安い」「マイクの音質が良い」の声が多く寄せられている。8000円台ながらも完成度が高いといった声もあり、コスパの高さもうかがえる。そんなSeiren V3 Mini Whiteは、ゲームのみならずテレワークの用途にも好適なマイクだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Razer レイザー Seiren V3 Mini White コンデンサーマイク 超コンパクト設計 タップ式ミュートセンサー ゲーミングマイク USB マイク 配信 セイレーン ブイスリー ミニ ホワイト 【日本正規代理店保証品】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります