Razerのコンデンサーマイク「Seiren V3 Mini White」がAmazonで8380円！ 小型ながらも良質な声を届けてくれるコスパモデル

2026年01月21日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「Seiren V3 Mini White」を入手
 

コンパクトなコンデンサーマイクのホワイトモデル

　Amazon.co.jpにて、Razerのコンデンサーマイク「Seiren V3 Mini White」が販売中だ。価格は8380円。

　Seiren V3 Mini Whiteは、コンパクトな見た目が印象的なUSBコンデンサーマイク。14mmのコンデンサーカプセル、周囲のノイズを抑制し自分の声だけを拾ってくれる「スーパーカーディオイド集音パターン」、ワンタッチでミュートができる「タップトゥミュートセンサー」、調節可能なマイクスタンドなどが特徴となっている。なお、ブラックモデルも用意されている。

アマゾンで「Seiren V3 Mini White」を入手
 

コンパクトなサイズ感と使いやすさが魅力

　ユーザーのレビューを見ると、「声だけ拾ってくれる」「価格が安い」「マイクの音質が良い」の声が多く寄せられている。8000円台ながらも完成度が高いといった声もあり、コスパの高さもうかがえる。そんなSeiren V3 Mini Whiteは、ゲームのみならずテレワークの用途にも好適なマイクだ。

アマゾンで「Seiren V3 Mini White」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
Razer レイザー Seiren V3 Mini White コンデンサーマイク 超コンパクト設計 タップ式ミュートセンサー ゲーミングマイク USB マイク 配信 セイレーン ブイスリー ミニ ホワイト 【日本正規代理店保証品】

