200Hz＆0.3msの24.5型フルHDゲーミングディスプレー、Amazonだと36％オフの1万5980円で買えるぞ！

200Hz＆0.3msのゲーミングディスプレーが1.5万円?!
Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。参考価格は2万4800円だが、執筆時点では36％オフの1万5980円で購入できる（1月21日時点）。
TUF Gaming VG259Q5Aは、200Hzのリフレッシュレートと応答速度0.3ms（GTG）が特徴の24.5型フルHDゲーミングディスプレー。DisplayPortとHDMIを備えており、PCのみならず家庭用ゲーム機も使えるのが魅力だ。
値段以上にスペックが高いコスパモデル
ユーザーのレビューを見ると、「コスパの高さ」を評価する声が多く寄せられている。また、高リフレッシュレートと応答速度を評価するユーザーも少なくない。
そんな高スペックなゲーミングディスプレーを、1万円台の価格帯で買えるとは驚きだ。TUF Gaming VG259Q5Aは、フレームの差が勝敗を左右するゲームで勝利を掴みたい人におすすめできる。
