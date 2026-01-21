200Hz＆応答速度1msの23.8型フルHDゲーミングディスプレー、いまなら1.3万円で買える！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください」
200Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレーが1万円台！
Amazon.co.jpにて、デルの23.8型ゲーミングディスプレー「SE2425HG」が販売中だ。参考価格は1万5800円だが、タイムセールにより12％オフの1万3980円で購入可能（1月21日時点）。
SE2425HGは、200Hzのリフレッシュレートや応答速度1msが特徴の23.8型フルHDゲーミングディスプレー。広視野角と色精度が魅力の高速IPSパネル、-5度～21度のチルト調整、ブルーライトカットの低減機能などが特徴となっている。そのほか、DisplayPortとHDMIを備えており、家庭用ゲーム機・PCの接続が可能だ。
リフレッシュレートおよびコスパの高さが好評
ユーザーのレビューを見ると、「200Hz対応なのにこの価格は安い」「コスパが高い」といった好意的な声が多い印象だ。お手頃価格なのでゲーミングディスプレーの入門にピッタリ！ 家庭用ゲーム機やPCゲーム用の一台を探している人にとって、格安のSE2425HGは有力な選択肢になり得るだろう。
|Image from Amazon.co.jp
|Dell SE2425HG 23.8インチ ゲーミングモニター(3年保証/FHD/Fast IPS,非光沢/DP1.4x1,HDMIx2,/FreeSync Premium/sRGB 99%/傾き/1ms,200Hz)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります