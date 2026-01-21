このページの本文へ

「ゼンゼロ」コラボのGameSirのXboxコントローラーがAmazonで1万9990円！ 秀逸なデザインと使い勝手が好評

2026年01月21日 14時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「GameSir G7 Pro ZZZエディション」を入手
 

「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボモデル

　Amazon.co.jpにて、GameSirのXboxワイヤレスコントローラー「GameSir G7 Pro ZZZエディション」が販売中だ。価格は1万9999円。

　GameSir G7 Pro ZZZエディションは、miHoYoのアクションRPG「ゼンレスゾーンセロ（以下、ゼンゼロ）」とコラボしたXboxワイヤレスコントローラー。同社独自のTMRスティックおよびホール効果アナログトリガーのほか、入力遅延を最小限に抑制する最大1000Hzポーリングレート、カスタマイズ可能なボタン類、家庭用・モバイル用への対応などが特徴となっている。

アマゾンで「GameSir G7 Pro ZZZエディション」を入手
 

ゼンゼロコラボモデルが欲しい人におすすめ！

　ユーザーのレビューを見ると、ゼンゼロにちなんだデザインや豊富なカスタム性、使い心地の良さを評価する声が多く寄せられている。推しのゲームタイトルとコラボした製品が欲しい人に間違いなく刺さるはずだ。

アマゾンで「GameSir G7 Pro ZZZエディション」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
GameSir G7 Pro（ゼンレスゾーンゼロコラボモデル） Xbox ワイヤレスコントローラー PC/Xbox/Android対応ゲームコントローラー TMRホール効果スティックコントローラーPC 1000Hzポーリングレート マッピング可能な四つの追加ボタン＆振動モーター搭載 トリガーストップ＆背面ボタンロック付きゲームパッド 光学式マイクロスイッチABXYボダン Bluetooth/USBトングル/有線接続 ドリフト防止steamコントローラー

