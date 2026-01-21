「ゼンゼロ」コラボのGameSirのXboxコントローラーがAmazonで1万9990円！ 秀逸なデザインと使い勝手が好評

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください」

「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボモデル

Amazon.co.jpにて、GameSirのXboxワイヤレスコントローラー「GameSir G7 Pro ZZZエディション」が販売中だ。価格は1万9999円。

GameSir G7 Pro ZZZエディションは、miHoYoのアクションRPG「ゼンレスゾーンセロ（以下、ゼンゼロ）」とコラボしたXboxワイヤレスコントローラー。同社独自のTMRスティックおよびホール効果アナログトリガーのほか、入力遅延を最小限に抑制する最大1000Hzポーリングレート、カスタマイズ可能なボタン類、家庭用・モバイル用への対応などが特徴となっている。

ゼンゼロコラボモデルが欲しい人におすすめ！

ユーザーのレビューを見ると、ゼンゼロにちなんだデザインや豊富なカスタム性、使い心地の良さを評価する声が多く寄せられている。推しのゲームタイトルとコラボした製品が欲しい人に間違いなく刺さるはずだ。