Amazonセール情報大紹介！ 第1069回
ノートPCもこれ1台。Anker「Prime」3ポート充電器が26％オフ
2026年01月21日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】「Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN)」をチェック！
Ankerの67W出力・3ポート対応USB急速充電器「Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN)」がタイムセール対象です。参考価格8,490円のところ、26％オフの6,290円で販売されています。
ノートPCもスマートフォンも、気づけば充電器が増えがちです。
Ankerの「Prime」シリーズに属するこの67W充電器は、そうした環境をまとめて面倒見ようという発想のモデル。手元の機器が多い人ほど、イメージしやすいかもしれません。
ノートPCも含めて“まとめて充電”できる3ポート構成
本製品はUSB-Cポートを2基、USB-Aポートを1基搭載し、最大67Wの出力に対応します。 ノートPCをUSB-Cで充電しながら、スマートフォンやイヤホンを同時に接続できるため、ACアダプターを複数持ち歩く必要がありません。Anker独自の「PowerIQ 4.0」により、接続された機器に応じて出力を自動で調整する設計となっています。
GaNPrime採用によるコンパクト設計
Anker独自のGaNPrime技術を採用し、高出力ながら本体サイズは非常にコンパクト。 折りたたみ式プラグを備え、バッグやポーチにも収まりやすい形状です。据え置き用途だけでなく、出張や外出時の持ち運びも想定した設計。
安全性を重視した保護機能
高出力充電器で気になる発熱や安全面については、「ActiveShield 2.0」による多重保護システムを搭載。温度管理や接続機器の保護を前提とした設計で、長時間の使用も想定されています。
まとめ
「Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN)」は、複数デバイスを使う環境で電源まわりを整理したい人に向いたUSB急速充電器です。67W出力、3ポート構成、折りたたみ式プラグといった仕様を1台にまとめたモデルで、セール価格の6,290円であれば、検討しやすそう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1068回
トピックス【5万円台から】箱を開けたら、そのまま乗れる。NESTO「バカンゼ」
-
第1067回
トピックス【9,980円】迷ったらこの辺。実用重視のブラウンAI制御シェーバー「シリーズ5」
-
第1066回
トピックスIP69？ そこまで必要？ motorola g66j 5Gが2万円台で11%オフ
-
第1065回
トピックス軽さ優先でも性能妥協なし 約868g・32GB構成 FMV「WU1-K1」が25万円台
-
第1064回
トピックスミニタワーで“標準内蔵”のDVDドライブは、いまは少数派。Office付きASUSミニタワーPCが6％オフ
-
第1063回
トピックス3万円切りで選ぶ実用派5Gスマホ、OPPO A5 5Gが10％オフ
-
第1062回
トピックス【23％オフ】世界地図表示がクセになる カシオ多機能デジタル「AE-1200WHUB-3AJF」が5,390円
-
第1061回
トピックス配線を減らして机を広く Dellの23.8型一体型「24 AIO」がOffice 2024付きで9％オフ
-
第1060回
トピックス【18％オフ】13インチiPad Pro（M4）Wi-Fi＋Cellular／256GBが18万8800円、現在も割引中
-
第1060回
トピックスえ、6割引き？ レザー×反発弾性ソールが魅力のニューバランス「442 v2 Pro ID」がAmazonで60％オフ
- この連載の一覧へ