このページの本文へ

FPSに有利なラピッドトリガーに対応でこの価格！ MonsGeek製テンキーレスキーボードが5980円！

2026年01月21日 13時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください」

アマゾンで「テンキーレスキーボード FUN60 Pro SP」を入手
 

ラピッドトリガー対応のコスパモデル

　Amazon.co.jpにて、MonsGeekのテンキーレスキーボード「FUN60 Pro SP」（ブラック）が販売中だ。価格は5980円。

　FUN60 Pro SPは英語配列のテンキーレスキーボード（有線）で、0.01mm単位での調節が可能なラピッドトリガーに対応している。入力遅延を最小限に抑える8000Hzポーリングレート、5個の磁気式キースイッチへの対応、より良い安定性と打鍵音が魅力の「キースイッチ「Akko Glare Magnetic Switch」などが特徴。

アマゾンで「テンキーレスキーボード FUN60 Pro SP」を入手
 

6000円未満でラピッドトリガーの凄みを体験できる

　ユーザーのレビューを見ると、「この安さでこのクオリティーはすごい」などコストパフォーマンスの高さを評価する声がほとんどだった。FUN60 Pro SPの魅力は、FPSやTPSで真価を発揮するラピッドトリガーを6000円未満で体験できること。気になる人は購入を検討してみては？

アマゾンで「テンキーレスキーボード FUN60 Pro SP」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【国内正規品】MonsGeek(モンスギーク) FUN60 Pro SP 有線モデル HEセンサー 0.01mm ラピッドトリガー対応 磁気スイッチ Akko Glare Magnetic Switch 英語配列 テンキーレス サイドプリント 有線8K ホットスワップ SnapKeys (SOCD)対応 ARGB対応 高コスパ ゲーミングキーボード Black

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン