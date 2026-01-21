FPSに有利なラピッドトリガーに対応でこの価格！ MonsGeek製テンキーレスキーボードが5980円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください」

ラピッドトリガー対応のコスパモデル

Amazon.co.jpにて、MonsGeekのテンキーレスキーボード「FUN60 Pro SP」（ブラック）が販売中だ。価格は5980円。

FUN60 Pro SPは英語配列のテンキーレスキーボード（有線）で、0.01mm単位での調節が可能なラピッドトリガーに対応している。入力遅延を最小限に抑える8000Hzポーリングレート、5個の磁気式キースイッチへの対応、より良い安定性と打鍵音が魅力の「キースイッチ「Akko Glare Magnetic Switch」などが特徴。

6000円未満でラピッドトリガーの凄みを体験できる

ユーザーのレビューを見ると、「この安さでこのクオリティーはすごい」などコストパフォーマンスの高さを評価する声がほとんどだった。FUN60 Pro SPの魅力は、FPSやTPSで真価を発揮するラピッドトリガーを6000円未満で体験できること。気になる人は購入を検討してみては？