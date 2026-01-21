Amazonセール情報大紹介！ 第1068回
【5万円台から】箱を開けたら、そのまま乗れる。NESTO「バカンゼ」
2026年01月21日 17時00分更新
NESTO（ネスト）クロスバイク「VACANZE（バカンゼ）」をチェック！
NESTO（ネスト）のクロスバイク「VACANZE（バカンゼ）」が、ただいまAmazonで53,900～62,861円で販売中です。
スポーツバイクは気になる。でも、組み立てや調整まで自分でやるとなると、正直ちょっと面倒。そういう人には、NESTOの「バカンゼ」が素直にハマりそうです。
フレームは6061アルミで、変速は外装21段。構成自体はかなりオーソドックスです。前輪やハンドルも組み上げた状態で届くので、届いてから細かい組み立てに悩まなくていいのは助かるところ。初めてスポーツタイプの自転車を選ぶなら、このくらい気軽に始められるとちょうどいいと思います。
軽さ・扱いやすさ・届いてすぐ使える
変速は外装21段あるので、平坦な道だけでなく、坂が混じる通勤・通学ルートでも対応しやすそうです。もちろん、かなり急な坂になると電動アシストほど楽ではありませんが、日常使いなら十分現実的。しかも完全組立配送に対応していて、調整済みの状態で届くのは正直ありがたいところです。キックスタンドが最初から付いていたり、英式バルブアダプターが同梱されていたりと、日常使いのこともきちんと考えられています。
こんな人なら、候補に入れておいてよさそう
サイズは440mmから500mmまで揃っているので、体格に合うものを探しやすいのは確か。組み立てや初期調整をあまり考えずに、通販でそのまま済ませたい人なら、このあたりがしっくり来ると思います。
