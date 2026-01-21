【5万円台から】箱を開けたら、そのまま乗れる。NESTO「バカンゼ」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

NESTO（ネスト）クロスバイク「VACANZE（バカンゼ）」をチェック！

NESTO（ネスト）のクロスバイク「VACANZE（バカンゼ）」が、ただいまAmazonで53,900～62,861円で販売中です。

スポーツバイクは気になる。でも、組み立てや調整まで自分でやるとなると、正直ちょっと面倒。そういう人には、NESTOの「バカンゼ」が素直にハマりそうです。

フレームは6061アルミで、変速は外装21段。構成自体はかなりオーソドックスです。前輪やハンドルも組み上げた状態で届くので、届いてから細かい組み立てに悩まなくていいのは助かるところ。初めてスポーツタイプの自転車を選ぶなら、このくらい気軽に始められるとちょうどいいと思います。

軽さ・扱いやすさ・届いてすぐ使える

変速は外装21段あるので、平坦な道だけでなく、坂が混じる通勤・通学ルートでも対応しやすそうです。もちろん、かなり急な坂になると電動アシストほど楽ではありませんが、日常使いなら十分現実的。しかも完全組立配送に対応していて、調整済みの状態で届くのは正直ありがたいところです。キックスタンドが最初から付いていたり、英式バルブアダプターが同梱されていたりと、日常使いのこともきちんと考えられています。

こんな人なら、候補に入れておいてよさそう

サイズは440mmから500mmまで揃っているので、体格に合うものを探しやすいのは確か。組み立てや初期調整をあまり考えずに、通販でそのまま済ませたい人なら、このあたりがしっくり来ると思います。