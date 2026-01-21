Amazonセール情報大紹介！ 第1067回
【9,980円】迷ったらこの辺。実用重視のブラウンAI制御シェーバー「シリーズ5」
2026年01月21日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Braun 電気シェーバー「シリーズ5 52-M1200s」をチェック！
Braunの電気シェーバー「シリーズ5 52-M1200s」が、Amazonタイムセール対象です。参考価格13,455円のところ、26％オフの9,980円で販売されています。
1万円を切る価格ですが、3連密着ブレードや自動パワー調整、防水洗浄といった実用面はしっかりしています。シリーズ5らしい使い勝手を、価格を抑えて体感しやすいモデルです。
ヒゲの濃さに合わせて、機械側が調整する
毎秒13回ヒゲの状態を読み取り、場所ごとに出力を切り替える「人工知能テクノロジー」を搭載しています。薄い部分と濃い部分を意識的に当て分ける必要がなく、結果として、同じ場所を何度も剃り直す場面が減りやすく、剃る時間が伸びにくいタイプの効き方です。
洗うのが面倒になりにくい、というのは意外と大事
使った後の手入れが重いと、だんだん使うのが億劫になりますが、このシリーズ5はそこが軽めです。ヘッドを外さずに洗えるクイック洗浄システムを採用し、100％防水設計のため丸洗いも前提。お風呂剃りやフォーム使用にも対応しています。
剃る用と整える用を分けられるのが楽
3連密着ブレードは、顔の凹凸に当てやすい構造。キワぞりトリマーが付属するため、もみあげや長めのヒゲは別で処理できます。フル充電で約50分使用できる点や、5分の急速充電で1回分のシェービングに対応する点も、朝の準備では助かります。
26％オフで9,980円
ブラウン「シリーズ5 52-M1200s」は、1万円を切る価格帯で、自動パワー調整・防水洗浄・トリマー付きを押さえた実用寄りのモデルです。深剃り性能を誇るタイプというより、毎朝のヒゲ剃りを手早く終わらせたい人向け。セール価格9,980円は、買ってみようかなと思う絶妙なラインだと思います。
