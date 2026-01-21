IP69？ そこまで必要？ motorola g66j 5Gが2万円台で11%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで11％オフ】Motorola（モトローラ）SIMフリースマートフォン 「motorola g66j 5G」をチェック！

Motorola（モトローラ）のSIMフリースマートフォン 「motorola g66j 5G」が、Amazonで割引対象になっています。参考価格31,636円から、現在は11％オフの28,073円で販売中です。

6.7インチの大画面に5,200mAhのバッテリー、防水・防塵はIP68とIP69に対応。さらにおサイフケータイも使えます。これだけ揃って価格は2万円台。チェックしてみたくなる要素、けっこう揃っていません？

IP68・IP69対応。水や汚れを気にせず使える

motorola g66j 5Gでまず目に留まるのが、防水・防塵性能です。一般的なIP68に加えて、IP69にも対応しています。キッチンや洗面所での使用、外出先での突然の雨など、スマートフォンが水に近づく場面は意外と多いもの。そうしたときに細かく気を使わずに済むのは、地味ですがありがたいポイントです。

6.7インチFHD+・120Hz対応の大画面ディスプレイ

ディスプレイは約6.7インチで、解像度は2,400×1,080ドット（FHD+）。リフレッシュレートは120Hzに対応しており、WebページのスクロールやSNSの表示も引っかかりにくく感じます。

5,200mAhバッテリーと日本向け機能

バッテリー容量は5,200mAh。通勤・通学の移動中に地図を使ったり、動画を少し見たりする程度なら、バッテリー残量を過剰に気にせず使える容量です。また、NFC／FeliCaに対応しており、おサイフケータイが利用可能。

まとめ

motorola g66j 5Gは、防水・防塵（IP68・IP69）、6.7インチの大画面、5,200mAhバッテリーといった要素を軸にまとめられた、SIMフリーのAndroidスマートフォンです。派手な新機能があるわけではありませんが、防水性能やおサイフケータイ対応、大画面といった“毎日使う部分”がきちんと揃っています。参考価格から11%オフとなる今回の価格帯で、この装備をどう評価するか。スマホの機種変更を検討している人なら、一度スペックを見比べておきたい1台です。