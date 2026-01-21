Amazonセール情報大紹介！ 第1066回
IP69？ そこまで必要？ motorola g66j 5Gが2万円台で11%オフ
2026年01月21日 13時00分更新
【Amazonで11％オフ】Motorola（モトローラ）SIMフリースマートフォン 「motorola g66j 5G」をチェック！
Motorola（モトローラ）のSIMフリースマートフォン 「motorola g66j 5G」が、Amazonで割引対象になっています。参考価格31,636円から、現在は11％オフの28,073円で販売中です。
6.7インチの大画面に5,200mAhのバッテリー、防水・防塵はIP68とIP69に対応。さらにおサイフケータイも使えます。これだけ揃って価格は2万円台。チェックしてみたくなる要素、けっこう揃っていません？
IP68・IP69対応。水や汚れを気にせず使える
motorola g66j 5Gでまず目に留まるのが、防水・防塵性能です。一般的なIP68に加えて、IP69にも対応しています。キッチンや洗面所での使用、外出先での突然の雨など、スマートフォンが水に近づく場面は意外と多いもの。そうしたときに細かく気を使わずに済むのは、地味ですがありがたいポイントです。
6.7インチFHD+・120Hz対応の大画面ディスプレイ
ディスプレイは約6.7インチで、解像度は2,400×1,080ドット（FHD+）。リフレッシュレートは120Hzに対応しており、WebページのスクロールやSNSの表示も引っかかりにくく感じます。
5,200mAhバッテリーと日本向け機能
バッテリー容量は5,200mAh。通勤・通学の移動中に地図を使ったり、動画を少し見たりする程度なら、バッテリー残量を過剰に気にせず使える容量です。また、NFC／FeliCaに対応しており、おサイフケータイが利用可能。
まとめ
motorola g66j 5Gは、防水・防塵（IP68・IP69）、6.7インチの大画面、5,200mAhバッテリーといった要素を軸にまとめられた、SIMフリーのAndroidスマートフォンです。派手な新機能があるわけではありませんが、防水性能やおサイフケータイ対応、大画面といった“毎日使う部分”がきちんと揃っています。参考価格から11%オフとなる今回の価格帯で、この装備をどう評価するか。スマホの機種変更を検討している人なら、一度スペックを見比べておきたい1台です。
