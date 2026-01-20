このページの本文へ

ロジクールGの定番ワイヤレスマウス「G304」が15％オフ！ 約99gの軽さで反応速度も妥協なし

2026年01月20日 19時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

ワイヤレスゲーミングマウスの入門機

　Amazon.co.jpにて、ロジクールGのワイヤレスゲーミングマウス「G304」が販売中だ。参考価格は5720円だが、執筆時点では15％オフの4872円（1月20日時点）。

　G304は、約99gの軽量設計や有線並みの反応速度を誇るLIGHTSPEEDワイヤレステクノロジー、最大1万2000DPIの感度を持つHEROセンサー、最大250時間駆動（単三電池）などが特徴となっている。

軽くて動きが正確！ コスパ大のワイヤレスゲーミングマウス

　ユーザーのレビューを見ると、「扱いやすい軽さ」「遅延もなくて使いやすい」といった声が多い。また、5000円台で手に入るコパの良さを評価するユーザーも少なくない。コスパに優れたワイヤレスゲーミングマウスが欲しい人は、コスパに優れたG304を購入してみてはいかがだろうか？

Image from Amazon.co.jp
Logicool G ゲーミングマウス G304 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス 軽量 99g HERO 12Kセンサー 6個プログラムボタン 250時間連続使用可能 ブラック PC windows mac 国内正規品 【 ファイナルファンタジー XIV 推奨モデル 】

