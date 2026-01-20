ロジクールGの定番ワイヤレスマウス「G304」が15％オフ！ 約99gの軽さで反応速度も妥協なし

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください」

ワイヤレスゲーミングマウスの入門機

Amazon.co.jpにて、ロジクールGのワイヤレスゲーミングマウス「G304」が販売中だ。参考価格は5720円だが、執筆時点では15％オフの4872円（1月20日時点）。

G304は、約99gの軽量設計や有線並みの反応速度を誇るLIGHTSPEEDワイヤレステクノロジー、最大1万2000DPIの感度を持つHEROセンサー、最大250時間駆動（単三電池）などが特徴となっている。

軽くて動きが正確！ コスパ大のワイヤレスゲーミングマウス

ユーザーのレビューを見ると、「扱いやすい軽さ」「遅延もなくて使いやすい」といった声が多い。また、5000円台で手に入るコパの良さを評価するユーザーも少なくない。コスパに優れたワイヤレスゲーミングマウスが欲しい人は、コスパに優れたG304を購入してみてはいかがだろうか？