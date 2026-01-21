軽さ優先でも性能妥協なし 約868g・32GB構成 FMV「WU1-K1」が25万円台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで6％オフ】富士通FMV 14型ノートPC「Note U WU1-K1（AZ_WU1K1_Z866）」をチェック！

富士通FMVの14型モバイルノートPC「Note U WU1-K1（AZ_WU1K1_Z866）」が、Amazonで割引対象になっています。過去価格273,980円のところ、現在は6％オフの256,880円で販売されています。

14インチの作業性と、1kgを切る軽さをどう両立するか。その問いに対して、富士通FMVがひとつの答えを示したのが「WU1-K1」です。軽量モバイルを探している人ほど、刺さる1台に仕上がっています。

約868gの軽量ボディと14インチ画面

14.0型ディスプレイを備えながら、本体質量は約868g。日常的に持ち歩く用途でも負担になりにくく、軽さと作業領域のバランスが取りやすい設計です。

Core Ultra 7＋32GBメモリの余裕ある構成

インテル Core Ultra 7 プロセッサー 258Vに、メモリ32GB、SSD 1TBを搭載。複数アプリを同時に使う場面でも、構成面で余裕を持たせたい人向けの仕様です。

端子が揃った実用重視のモバイル設計

Thunderbolt 4×2、USB Type-A×2、HDMI、有線LANを搭載。Wi-Fi 7にも対応し、変換アダプターに頼らず使いやすい構成です。

製品スペック

【OS】 Windows 11 Pro 64ビット版

【CPU】 インテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V

【メモリ】32GB（オンボード／デュアルチャネル対応、最大32GB）

【ストレージ】SSD 約1TB

【ディスプレイ】14.0型ワイド ノングレア液晶（WUXGA：1920×1200）

【通信】Wi-Fi 7（IEEE 802.11be／ax／ac／a／b／g／n）、Bluetooth v5.4

【インターフェース】Thunderbolt 4（USB4） Type-C ×2（USB PD / DisplayPort対応）、USB 3.2 Gen1 Type-A ×2（内1つは電源オフUSB充電対応）、HDMI出力 ×1、有線LAN（RJ-45） ×1

まとめ

FMV「WU1-K1」は、軽さを重視しつつ、構成で妥協しにくい14型モバイルです。約868gのボディにCore Ultra 7、32GBメモリ、1TB SSDを組み合わせており、長く使う前提でも不安は少なそうです。14インチの作業性と携帯性を両立したモデルとして、6％オフ・25万円台なら検討しやすそうです。