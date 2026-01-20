このページの本文へ

Switch 2向け純正プロコンのAmazon限定版が9980円！ 長時間遊べるグリップやボタン割り当て、スリープ解除などが魅力

2026年01月20日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください」

アマゾンで「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」を入手
 

Switch 2向けプロコンをチェック

　Amazon.co.jpにて、任天堂の「Nintendo Switch 2 Proコントローラー【Amazon.co.jp限定特典】Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカー 同梱」が販売中だ。価格は9980円。

　Nintendo Switch 2 Proコントローラーは、長時間でも持ちやすいグリップ型のワイヤレスコントローラーだ。

　ゲームチャットを呼び出せる「Cボタン」のほか、好きなボタンの割り当てができる「GL／GRボタン」、ヘッドフォンマイクジャック、本体のスリープ解除、HD振動2、加速度センサー・ジャイロセンサーなどが特徴。なお、Amazon.co.jp限定版はロゴデザインステッカーが同梱されている。

アマゾンでNintendo Switch 2 Proコントローラーを入手
 

安心感のある純正品コントローラー

　ユーザーレビューを見ると、純正品だからこその信頼感やグリップ感、使用感を評価する声が多い。価格が高い点をのぞけば、満足いく操作感が味わえるといったレビューも散見される。Switch 2をコントローラーでガッツリ遊びたい人におすすめできそうだ。

アマゾンで「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー 【Amazon.co.jp限定特典】Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカー 同梱

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン