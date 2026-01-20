Amazonセール情報大紹介！ 第1064回
ミニタワーで“標準内蔵”のDVDドライブは、いまは少数派。Office付きASUSミニタワーPCが6％オフ
2026年01月20日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS デスクトップPC「V500 Mini Tower V500MV」をチェック！
ASUSのデスクトップPC「V500 Mini Tower V500MV-13620H015WS」が、Amazonタイムセール対象です。参考価格154,800円のところ、6％オフの144,800円で購入できます。
本機はASUSの現行ミニタワー型デスクトップとして展開されているモデルです。2025年に登場した世代で、現在も通常ラインアップとして販売されています。構成はCore i7-13620H、メモリ16GB。Office Home & Business 2024が付属する点も、このモデルの特徴です。
Core i7＋16GBで、作業の余白を作りやすい
CPUはインテル Core i7-13620H、メモリは16GB。ブラウザのタブを閉じずに資料を作ったり、調べ物をしながら別の作業に移ったり。そういった使い方を想定した構成です。
Office付きで、DVDも「まだ使える」
Office Home & Business 2024が付属しており、買ってすぐにWordやExcelを使い始められます。最近は省かれることも多いDVDスーパーマルチドライブも内蔵。正直、使わない人にはあまり関係ない部分ですが、CDやDVDを読む機会が残っているなら、外付けを用意しなくて済むのは楽です。
前面USBが使いやすい、幅155mmのミニタワー
本体は幅155mmのミニタワー型。デスク横に置いても、そこまで存在感は出ません。 USBポートは前面にも用意されていて、USBメモリや周辺機器の抜き差しを毎回背面でやらなくていいのは地味に助かるところ。HDMIとDisplayPortの2系統出力を備えており、外部ディスプレイを接続しやすい構成です。
製品スペック
【OS】 Windows 11 Home 64ビット
【CPU】 インテル Core i7-13620H
【メモリ】16GB DDR5-5200
【ストレージ】SSD 512GB（PCIe 4.0 ×4 接続 NVMe/M.2）
【グラフィックス】インテル UHD グラフィックス（CPU内蔵）
【光学ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ（2層ディスク対応）
【ディスプレイ出力端子】DisplayPort×1、HDMI×1
【USBポート】正面：USB3.2 (Type-C／Gen1) ×1 ※データ転送のみサポート、USB3.2 (Type-A／Gen1) ×2、背面：USB2.0×4
まとめ
ASUS「V500MV-13620H015WS」は、Core i7／16GBメモリを軸に、Office 2024とDVDドライブを備えたミニタワーPCです。周辺機器は別途必要ですが、本体構成としては整理されています。あとは、この内容で14万円台という価格をどうとらえるか、というところでしょうか。
