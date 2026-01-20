24％オフは見逃せない！ ソニー「INZONE Buds」Fnatic監修のワイヤレスゲーミングイヤフォンがAmazonでセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください」

Amazonベストセラー1位のゲーミングイヤフォン

Amazon.co.jpにて、ソニーのゲーミングイヤフォン「INZONE Buds WF-G700N（B0CKFHB9P3）」が販売中だ。参考価格は2万9700円だが、執筆時点での価格は24％オフの2万2500円（1月20日時点）。

INZONE Buds WF-G700Nは、2.4GHzワイヤレス接続とBluetooth LE Audio接続に対応するワイヤレスゲーミングイヤフォンで、プロeスポーツチーム「Fnatic」が開発の監修を務めている。

最大24時間のバッテリー駆動（イヤフォン本体のみで12時間、付属のケース充電で12時間）、ノイズキャンセリング機能、圧迫感を軽減してくれるエルゴノミック・サーフェス・デザイン、AIによるノイズリダクションなどが特徴。

ノイキャン、クリアな音質、低遅延などが好評

INZONE Buds WF-G700Nのユーザーレビューを見ると、安定したワイヤレス接続やノイズキャンセリング、クリアな音質、低遅延を高く評価する声が多い。「足音が聞き取りやすい」といった声も多いため、eスポーツ系タイトルに最適かもしれない。