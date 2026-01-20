3万円切りで選ぶ実用派5Gスマホ、OPPO A5 5Gが10％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで10％オフ】OPPO SIMフリー5Gスマートフォン「OPPO A5 5G（CPH2735）」をチェック！

OPPOのSIMフリー5Gスマートフォン「OPPO A5 5G（CPH2735）」が、Amazonで割引対象になっています。参考価格3万2800円から、現在は10％オフの2万9520円で販売中です。

OPPO A5 5Gは、6,000mAhバッテリーを搭載した、5G対応のSIMフリースマートフォン。約6.7インチのHD+ディスプレイに、おサイフケータイにも対応しています。価格は抑えたいけれど、使い勝手まで落としたくない人に向いていそうです。

6,000mAhバッテリーという安心感

A5 5Gを見てまず目に入るのが、6,000mAhというバッテリー容量。使い方にもよりますが、通話やSNS、動画を少し長めに使う日でも、バッテリー残量を何度も確認しなくて済みそうです。45W SUPERVOOCと33W PPSの急速充電に対応。急速充電には対応充電器が必要です（※充電器は別売）。

IP65＋耐衝撃テストクリアのタフさ

防塵・防水性能はIP65に対応し、MIL-STD-810Hに基づく耐衝撃テストをクリアしています。ディスプレイには高強度ガラスを採用。おサイフケータイやマイナンバーカード機能にも対応しており、日常使いでも扱いやすい仕様です。

AI機能で、写真編集の手間を減らす

カメラは最大約5,000万画素の広角カメラを搭載。撮影後には、写り込みを消すAI消しゴム2.0や、画質を補正するAI鮮明度強化など、OPPO独自のAI機能が使えます（※利用時は通信量に応じたパケット通信料が発生します）。

まとめ

OPPO A5 5Gは、バッテリー持ちと耐久性を重視した、実用寄りのSIMフリースマートフォンです。6,000mAhバッテリーやIP65対応など、日常使いで助かる要素が揃っています。セール価格は10％オフの2万9520円。安心して長く使える1台を探している人向けです。