Switch 2買ったらまず貼りたい 簡単施工の液晶保護フィルムがAmazonで1698円

2026年01月20日 15時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

簡単に貼れる、Switch 2用の液晶保護フィルム

　Amazon.co.jpにて、ベルモンドのNintendo Switch 2用液晶保護フィルム」が販売中だ。価格は1698円。

　Nintendo Switch 2用液晶保護フィルムはNintendo Switch 2用の液晶保護フィルムで、被せて引くだけで貼れる便利機能と表面硬度10Hのガラスフィルムが特徴。液晶の傷・割れをしっかり防ぎたい人におすすめの製品だ。

「超簡単に貼れる！」と高評価

　ユーザーレビューを見ると、「超簡単に貼れる！」という声が多く見受けられる。フィルム貼りは大変な作業だが、誰でもキレイに貼れる手軽さが評価のポイントになっているようだ。Nintendo Switch 2の液晶を保護したい人は、Nintendo Switch 2用液晶保護フィルムの購入を検討してみては？

ベルモンド Switch2 / スイッチ2 用 保護フィルム ブルーライトカット 97％ 【2枚セット+簡単ガイド枠付き】ガラスフィルム | 全面保護 ピッタリサイズ 硬度 10H 貼りやすい ガイド付き ギフト プレゼント | モンスターフィルム B1511

