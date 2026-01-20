Switch 2買ったらまず貼りたい 簡単施工の液晶保護フィルムがAmazonで1698円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

簡単に貼れる、Switch 2用の液晶保護フィルム

Amazon.co.jpにて、ベルモンドの「Nintendo Switch 2用液晶保護フィルム」が販売中だ。価格は1698円。

Nintendo Switch 2用液晶保護フィルムはNintendo Switch 2用の液晶保護フィルムで、被せて引くだけで貼れる便利機能と表面硬度10Hのガラスフィルムが特徴。液晶の傷・割れをしっかり防ぎたい人におすすめの製品だ。

「超簡単に貼れる！」と高評価

ユーザーレビューを見ると、「超簡単に貼れる！」という声が多く見受けられる。フィルム貼りは大変な作業だが、誰でもキレイに貼れる手軽さが評価のポイントになっているようだ。Nintendo Switch 2の液晶を保護したい人は、Nintendo Switch 2用液晶保護フィルムの購入を検討してみては？