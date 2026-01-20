え、6割引き？ レザー×反発弾性ソールが魅力のニューバランス「442 v2 Pro ID」がAmazonで60％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ニューバランスの「442 v2 Pro ID」が60%オフ！

快適なフィット感と高い反発弾性で、運動のパフォーマンスをアップするニューバランスの「442 v2 Pro ID」が参考価格16,500円から60%オフの6,533円で、Amazonタイムセールに登場！

足馴染みの良いレザーの質感とクッション性を両立した本格シューズです。商品の特徴を見ていきましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

「442 v2 Pro ID」の特徴

優れた反発弾性

ミッドソールに「FuelCell」という素材を搭載し、反発弾性で足元をしっかりサポートします。

こだわりの素材

前足部には足なじみが良く、耐久性にも優れたカーフレザーを採用。

機能性はもちろん、スタイリッシュな見た目も特徴です。

安定感を支えるアウトソール

足裏全体で地面を捉える「フルグラウンドコンタクト設計」のアウトソールが、素早い重心移動を助けます。

まとめ

参考価格：16,500円

現在の価格：6,533円［60%OFF］

高い反発弾性とフィット感を兼ね備えたニューバランスの「442 v2 Pro ID」は、デイリーの普段使いから、室内での運動やトレーニングなどの場面までカバーできるモデル。

上質なカーフレザーを使用したスタイリッシュな一足を、この機会にチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。