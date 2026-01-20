Amazonセール情報大紹介！ 第1062回
【23％オフ】世界地図表示がクセになる カシオ多機能デジタル「AE-1200WHUB-3AJF」が5,390円
2026年01月20日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで23％オフ】CASIO メンズ腕時計、カシオコレクション 国内正規品「AE-1200WHUB-3AJF」をチェック！
CASIO（カシオ）の多機能デジタルウオッチ「AE-1200WHUB-3AJF（ブラック／グリーン）」が、Amazonで割引対象になっています。参考価格7,000円のところ、23％オフの5,390円です。
カシオコレクションの「AE-1200」シリーズのモデルで、LCアナログと世界地図表示を同時に載せた画面構成が特徴。正直かなり情報過多です。でも、なぜかクセになる感じ。
LCアナログでホームタイムを別枠表示
デジタル表示が中心ですが、LCアナログでホームタイムを別枠表示。ストップウオッチやタイマーを使っていても、今の時刻が画面に残ります。多機能なデジタル時計にありがちな「いま何時だっけ？」が起きにくい構成です。
世界地図表示付きのワールドタイム
右上には世界地図表示を配置。選択しているタイムゾーンの位置を、地図で確認できます。ワールドタイムは世界48都市（31タイムゾーン）に対応し、サマータイム設定やUTC表示もカバー。4都市を登録できるマルチタイム機能も備えています。表示はにぎやかですが、そこがこのモデルらしいところ。
電池寿命約10年・10気圧防水
電池寿命は約10年とされ、日常的に使う分には電池交換の頻度をあまり気にせずに済みます（モニター電池のため生産時からの起算）。10気圧防水に対応しており、普段使いから多少水に触れる場面まで想定しやすい仕様。LEDバックライトやアラーム、フルオートカレンダーなど、基本機能も一通りそろっています。
まとめ
カシオ「AE-1200WHUB-3AJF」は、多機能デジタルらしい情報量と、ミリタリーテイストのデザインを組み合わせたモデルです。多機能デジタルの見た目が好きで、少しクセのある表示に惹かれるなら、セール価格5,390円は検討しやすい価格といえそう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1064回
トピックスミニタワーで“標準内蔵”のDVDドライブは、いまは少数派。Office付きASUSミニタワーPCが6％オフ
-
第1063回
トピックス3万円切りで選ぶ実用派5Gスマホ、OPPO A5 5Gが10％オフ
-
第1061回
トピックス配線を減らして机を広く Dellの23.8型一体型「24 AIO」がOffice 2024付きで9％オフ
-
第1060回
トピックス【18％オフ】13インチiPad Pro（M4）Wi-Fi＋Cellular／256GBが18万8800円、現在も割引中
-
第1060回
トピックスえ、6割引き？ レザー×反発弾性ソールが魅力のニューバランス「442 v2 Pro ID」がAmazonで60％オフ
-
第1059回
トピックス突然始まったMacBook Air M4の割引、まだAmazonで買える
-
第1049回
トピックスA17 Pro搭載「iPad mini」128GBが6％オフ、スマホでの調べ物や動画を見るのが窮屈なときの8.3インチ
-
第1048回
トピックスダイヤルを回して家電を動かす感覚が新鮮なSwitchBot「ハブ3」が12％オフ
-
第1048回
トピックスGORE-TEXでしっかり防水、しかも歩きやすい！ メレル「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が39%オフ！
-
第1047回
トピックス“音が良い”より“遅れない”を選ぶ日もある INZONE Buds（WF-G700N）が24％オフ
- この連載の一覧へ