【23％オフ】世界地図表示がクセになる カシオ多機能デジタル「AE-1200WHUB-3AJF」が5,390円

【Amazonで23％オフ】CASIO メンズ腕時計、カシオコレクション 国内正規品「AE-1200WHUB-3AJF」をチェック！

CASIO（カシオ）の多機能デジタルウオッチ「AE-1200WHUB-3AJF（ブラック／グリーン）」が、Amazonで割引対象になっています。参考価格7,000円のところ、23％オフの5,390円です。

カシオコレクションの「AE-1200」シリーズのモデルで、LCアナログと世界地図表示を同時に載せた画面構成が特徴。正直かなり情報過多です。でも、なぜかクセになる感じ。

LCアナログでホームタイムを別枠表示

デジタル表示が中心ですが、LCアナログでホームタイムを別枠表示。ストップウオッチやタイマーを使っていても、今の時刻が画面に残ります。多機能なデジタル時計にありがちな「いま何時だっけ？」が起きにくい構成です。

世界地図表示付きのワールドタイム

右上には世界地図表示を配置。選択しているタイムゾーンの位置を、地図で確認できます。ワールドタイムは世界48都市（31タイムゾーン）に対応し、サマータイム設定やUTC表示もカバー。4都市を登録できるマルチタイム機能も備えています。表示はにぎやかですが、そこがこのモデルらしいところ。

電池寿命約10年・10気圧防水

電池寿命は約10年とされ、日常的に使う分には電池交換の頻度をあまり気にせずに済みます（モニター電池のため生産時からの起算）。10気圧防水に対応しており、普段使いから多少水に触れる場面まで想定しやすい仕様。LEDバックライトやアラーム、フルオートカレンダーなど、基本機能も一通りそろっています。

まとめ

カシオ「AE-1200WHUB-3AJF」は、多機能デジタルらしい情報量と、ミリタリーテイストのデザインを組み合わせたモデルです。多機能デジタルの見た目が好きで、少しクセのある表示に惹かれるなら、セール価格5,390円は検討しやすい価格といえそう。